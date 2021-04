Piata de fashion online din Romania va depasi valoarea de un miliard de dolari, la sfarsitul anului 2021

Datele cuprinse in cercetarea de specialitate evidentiaza faptul ca veniturile de pe segmentul fashion vor inregistra o crestere anuala de 10%, in perioada 2021 - 2025, la un volum de piata de 1,6 miliarde de dolari, pana la sfarsitul anului 2025.La nivelul acestui an, raportul PayU releva faptul ca bugetul pentru cumparaturile online in aceeasi categorie se va majora cu 75% si va trece, pentru prima data, de un miliard de dolari.Compania precizeaza ca, in prezent, cumparatorii romani beneficiaza de optiuni special dezvoltate pentru o experienta de plata cat mai placuta, doua dintre acestea fiind: plata printr-un singur click, "Pay by click" - prin care clientul nu trebuie sa mai introduca datele de card si poate efectua plata doar cu un singur click, respectiv "Instant Money Back" - prin intermediul careia clientul primeste banii in maximum 30 de minute de la momentul confirmarii returului, un beneficiu unic in Europa.Potrivit PayU, in Romania, tranzactiile platite cu optiunea "Pay by click" au ajuns sa reprezinte 38% din totalul platilor efectuate cu cardul, la sfarsitul anului 2020.Raportul global al comertului online "The Next Frontier: cele mai promitatoare piete pentru liderii emergenti ai comertului electronic in 2021 si nu numai" a fost realizat de PayU in 19 tari, de pe cinci continente, pentru patru sectoare de comert electronic unde s-au inregistrat cele mai rapide cresteri: frumusete si cosmetice, produse digitale, moda si galanterie si educatie.PayU este divizia fintech si plati online a Prosus, un grup global din domeniul online si unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie din lume.