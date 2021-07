Suma netă cu care trebuie să trăiască un angajat în România. "Pur și simplu nu mai există oameni care să muncească"

Damian a postat un tabel comparativ cu alte țări care se confrunta cu aceeași situație. Acolo prezinta situatia salariului brut, net, minim si costurile totale.Aceste tări nu au fost alese la întâmplare, ele având un numitor comun: toate se confruntă cu lipsa de resursă umană calificată/ necalificată, din cauza exodului dramatic al forței de muncă, care creează premise pentru munca la negru și importul de muncitori din zona asiatică.Așadar, pe de o parte, angajatorul este stimulat să investească în țară datorită cheltuielilor mici, însă angajatul rămâne cu cea mai mica sumă netă în mana din grupul de comparativ, exact ce poate fi mai contra-productiv pentru a retine și dezvolta resursa umană.“În tabelul comparativ (vezi imagine) din care am exclus Europa de Vest, ca să evitam depresia, avem tari din UE și din afara UE, inclusiv din Uniunea Euro-Asiatica (UEA), mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate și cu structuri diferite de aport la PIB . (...) Unele dintre tările de mai sus “au noroc” dacă se poate spune așa, pentru că limba rusa este folosită ca traducător și pot să atragă resursa umană și din spațiul UEA (foarte multa resursă calificată din Belarus și Ucraina lucrează în Polonia și începe să migreze și către Cehia)”, notează Dragos Damian.Frapează totuși faptul că desi România nu are cel mai mare cost total cu salariile (angajat + angajator) – e doar pe locul 5 – totuși, după redistributia din 2018 pe care multe companii fie nu au aplicat-o fie nu au aplicat-o onest, angajatul rămâne cu cea mai mica remunerație neta iar angajatorul plătește doar 2,2% cheltuieli cu angajatul.Acesta consideră că o astfel de analiză este punctul de plecare pentru o reforma salariala sustenabilă și nu promisiuni legate de creșterea salariilor sau că salariile minime nu vor fi impozitate.“În Romania, pur și simplu, nu mai există oameni care să muncească. Toate planurile mărețe din PNRR vor fi executate cu vreo 100 de mii de muncitori asiatici, HoReCa vă funcționă, în curând, numai cu muncitori asiatici”, a completat CEO Terapia.“Romania are nevoie să fie condusă strategic pe un orizont de cel puțin 10 ani. Trebuie definite noi sectoare de competiție industrială în care să atragem investiții, trebuie patronate de Președinție, Parlament și Guvern proiecte curajoase “Cumpără Fabricat în Romania”, sistemele de educație și sănătate trebuie curățate de oligarhiile de partid și familie care le fac praf resursele, scoală trebuie legata de piață muncii, avem nevoie de un plan serios pentru a salva demografia”, a conchis Dragoș Damian.