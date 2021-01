Cum a distrus Guvernul piata apartamentelor noi si si-a facut singur gaura in buget

S-ar putea sa nu mai incaseze deloc TVA la stat

De ce sa cumpere in 2021, cand pot astepta 2022?

Guvernul a bulversat complet contribuabilii

In plus, Executivul condus de Florin Citu a facut un mare serviciu segmentului de apartamente vechi. Acesta nu se supune vreunei colectari de TVA pentru ca tranzactiile au loc intre persoane fizice."Sunt doua aspecte ale acestei amanari: o data pentru cei care au semnat deja un ante-contract, aici este impact direct pentru ca va trebui sa isi anuleze ante-contractele si aici cineva va pierde bani, si a doua, strica perspectivele industriei, pentru ca multi se gandeau ca anul acesta masura de majorare a plafonului pentru TVA redus va ajuta industria", a declarat Alexandra Smedoiu, presedinte CFA Romania.Cand a venit aceasta veste, toata industria a vazut-o ca pe o masura foarte buna pentru ca era o gura de oxigen, se mai marise si plafonul la Noua casa, deci erau premisele unui an bun."Acum, pentru vanzarile de apartamente noi este o grea lovitura. Amanarea majorarii plafonului pentru TVA redusa va pune in avantaj apartamentele vechi care nu au nici o legatura cu TVA sau care se incadreaza in pretul acesta", a mai spus Smedoiu.Aceasta este de parere, ca multe dintre apartamentele care se construiesc nu mai indeplinesc plafonul, acesta fiind gandit cand euro era 4,5 lei, adica 100.000 de euro (450.000 de lei)."Mai mult, acum nu prea mai sunt apartamente noi care sa se incadreze in acest pret. Guvernul argumenteaza ca nu sunt surse bugetare, dar acum nu cred ca s-au gandit ca s-ar putea sa opreasca cu totul o buna parte din tranzactii. Adica, in loc sa zici ca se pierde diferenta dintre 5% si 19%, de fapt, s-ar putea sa nu mai incasezi nimic pentru ca nu se mai face tranzactia. In felul acesta guvernul s-ar putea sa nu mai ia nici acei 5% de care ar fi putut beneficia in urma tranzactiei", ne-a mai declarat analistul financiar.Aceasta spune ca mai bine se incasa acel 5% din tranzactiile care existau decat sa incasezi 19% de la putinile tranzactii care s-ar putea sa mai fie in piata."Mai exista un aspect. Multi se vor intreba acum de ce sa mai cumpere in 2021, daca urmeaza in 2022 sa cumpere mai ieftin. Asa isi vor spune ca mai bine sa astepte decat sa achizitioneze o locuinta acum. Este cum nu se poate mai rau: faptul ca au anuntat-o si au luat-o inapoi temporar. Este impact pe toate planurile: financiar si psihologic. Din pacate mi se pare ca loveste foarte tare piata. Mai bine nu ne mai spunea acest lucru pentru ca nu ne mai incurcau", a mai spus Alexandra Smedoiu.Pe de alta parte, piata imobiliara se dezvoltase in ultima parte a anului 2020 plecand de la premisa implementarii din ianuarie 2021 a majorarii pragului aferent TVA de 5% la 140.000."E adevarat ca parea prea frumos: masura era luata din timp, contribuabili aveau timp sa analizeze, sa se pregateasca, sa modifice planurile, cumparatorii se puteau uita la apartamente sau case ceva mai mari. Dintr-o data planurile trebuie sa se schimbe. Apartamentele sau casele care erau concepute in vederea unei vanzari cu TVA 5% trebuie sa tina cont de TVA de 19%. Proiectele care aveau in vedere vanzarea unor imobile sub acest prag trebuie sa regandeasca intregul plan de la zero pentru a tine cont de majorarea pretului cu 20%", a afirmat expertul in piata imobiliara George Trantea.Acest lucru implica: adaptari ale proiectelor; identificarea altor cumparatori; solutionarea disputelor cu cei care contractasera deja avand in vedere TVA de 5%."Cu privire la ultimul punct, un rol important il vor avea si bancile care finantau aceste achizitii. Majorarea pretului cu 14% ii va face pe multi cumparatori sa nu se mai incadreze in plafonul de finantare, fiind necesara reorientarea catre alte apartamente sau case. Asa cum pandemia ne-a redescoperit importanta clauzelor de forta majora, schimbarile TVA-ului aferent locuintelor ne vor ajuta sa redescoperim clauzele ce vizeaza taxele din antecontractele de vanzare-cumparare. Sa speram ca surpriza nu va fi foarte neplacuta si nu ii va forta pe cumparatori sa achite 14% in plus", spune specialistul.El afirma ca modificarea ne invata ca ar trebui sa privim cu atentie orice masura fiscala si sa nu luam vreo decizie sau sa facem vreun plan asumand un anumit nivel al taxelor. Se pot schimba sau reinterpreta oricand. Uneori in favoarea noastra, deseori nu.Am sunat si la mai multi agenti imobiliari pentru a ne oferi parere lor despre acest lucru, iar multi ne-au transmis ca sunt blocati pentru ca nu stiu cum sa vanda apartamentele, mai ales ca acestia aveau multe oferte de la dezvoltatori.