Micile mari transformări de pe piața muncii. Joburi digitale care nu existau acum zece ani ANALIZĂ

"Evoluţia rapidă a tehnologiilor moderne, dezvoltarea unor platforme online şi ritmul tot mai intens al vieţii au schimbat radical nevoile şi comportamentul oamenilor, transformând semnificativ piaţa muncii astfel că în prezent sunt numeroase joburi care nici nu existau cu zece ani în urmă. Oferta de locuri de muncă este acum mai variată ca niciodată, iar abilităţile digitale şi capacitatea de adaptare sunt aptitudini care, în unele cazuri, pot cântări mai greu decât studiile sau experienţa.Impactul tehnologiei s-a resimţit din plin în piaţa muncii, astfel că, în prezent, putem discuta de o gamă largă de posturi care necesită doar câteva cunoştinţe digitale de bază. În plus, procesele de lucru decurg acum mult mai simplu, mai ales că o bună parte din munca zilnică poate fi organizată şi realizată prin intermediul smartphone-ului", potrivit analizei privind noile joburi apărute pe piaţa muncii din România.Astfel, un caz interesant este cel al serviciilor de food delivery, care, în ultimii ani, au cunoscut o dezvoltare accelerată, amplificată în prezent şi de pandemie. În consecinţă, cererea de livratori este tot mai mare, iar cei care vor să se angajeze au nevoie doar de un smartphone pe care să-şi instaleze aplicaţiile şi de un mijloc de transport cu ajutorul căruia să se deplaseze mai uşor către destinaţia la care trebuie să livreze comanda. Totul este automatizat până în cele mai mici detalii, de la preluarea comenzii şi găsirea unui livrator în timp util, până la direcţionarea acestuia spre adresa clientului, aplicaţia oferind suport constant pe tot parcursul livrării.Potrivit analizei, printr-un proces similar trec şi şoferii serviciilor de ride-sharing , pentru care există, de asemenea, o cerere uriaşă pe piaţă, în special în oraşele mari. Cu ajutorul unor aplicaţii instalate pe telefon, aceştia îşi pot face cont pentru a prelua clienţi pe care să îi transporte dintr-un loc în altul."Însă nu doar serviciile de curierat au avut de câştigat de pe urma evoluţiei tehnologice. Pentru a ţine pasul cu inovaţiile din domeniu, Medicina este un alt domeniu care s-a adaptat la schimbările impuse de tehnologia, astfel că, în zilele noastre, auzim tot mai des despre telemedicină. Medicii folosesc acum tehnologia telecomunicaţiilor pentru a primi analize şi investigaţii medicale, pentru a transmite interpretarea lor, dar şi pentru a oferi consultaţii de la distanţă", arată studiul citat.Şi domeniul relaţiilor cu clientul a trecut prin schimbări semnificative ca urmare a impactului adus de noile tehnologii. Deşi comunicarea a fost automatizată, iar boţii se ocupă acum să ofere informaţiile de bază pentru clienţi, interacţiunea umană nu poate fi înlocuită în totalitate, astfel că au apărut multe posturi de digital call-center operator. Un astfel de rol presupune preluarea dialogului cu clienţii ale căror nevoi nu au fost rezolvate în urma interacţiunii standard cu boţii.Dezvoltarea tuturor acestor aplicaţii, platforme online şi reţele sociale a devenit o nevoie în sine, astfel că au apărut numeroase joburi în jurul lor. De la dezvoltatori de aplicaţii mobile şi social media specialists la creatori de conţinut urmăriţi de milioane de oameni, internetul şi ramificaţiile sale au devenit în prezent surse de venit pentru tot mai multe persoane.În top 10 joburi nou apărute se numără: Livratorul (Food Delivery), şoferul de ride-sharing, digital call-center operator, App Developer, Social Media Specialist, VR/AR designer, producător de podcast, telemedic, online streamer, creator de conţinut/influencer.Conform ultimului raport despre indexul de digitalizare realizat de Banca Europeană de Investiţii, România se află pe ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte nivelul general de alfabetizare digitală a populaţiei, contrar faptului că deţine o comunitate respectabilă de specialişti IT şi viteze de internet greu de egalat.Tech Academy este un proiect al cărui principal obiectiv este de a contribui activ la digitalizarea forţei de muncă din România. Fiecare cursant va beneficia de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acţiunilor viitoare şi identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toţi cursanţii vor participa la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competenţelor digitale.