Piata smartphone-urilor a crescut cu 24% in primul trimestru. Este cea mai mare crestere din ultimii 6 ani

In primul trimestru al acestui an au fost vandute 340 de milioane de smartphone-uri , conform Strategy Analytics. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea este de 24% - cea mai mare crestere trimestriala din 2015.In fruntea topului se afla China, unde s-au vandut 94 de milioane de unitati. Este regiunea cu cea mai mare crestere in primul trimestru, avand 35% in plus fata de anul anterior.Cei mai importanti producatori raman, in ordine, Samsung Apple , Xiaomi, Oppo si Vivo. Acestia si-au crescut cota comuna de piata de la 71% in urma cu un an, la 76%.Marii producatori de smartphone-uri nu au fost afectati pana acum de criza de cipuri , avand stocuri suficiente. Problemele sunt la nivelul producatorilor mai mici, care vor avea mai mult de suferit de pe urma crizei de componente.Cu 77 de milioane de unitati livrate si o cota de piata de 23%, Samsung ramane liderul de pietei. Producatorul coreean este urma de Apple, care a vandut 39 de milioane de iPhone-uri si are 17% din piata.Ultimele trei locuri din top 5 sunt ocupate de trei companii chineze, Xiaomi, Oppo si Vivo. Cele trei au profitat de revenirea in forta a pietei chineze si inregistreaza cresteri anuale cuprinse intre 68% si 85%. Xiaomi are o cota de piata mai mica cu doar 2% decat Apple.