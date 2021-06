PIB-ul Romaniei a crescut cu 2,8% in primul trimestru din 2021

- tranzactiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 8,2% la formarea PIB si care au inregistrat o scadere a volumului de activitate cu 1,3%;

- activitatile profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-0,7%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB si care au inregistrat o scadere a volumului de activitate cu 9,7%;

- activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (-0,5%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB si care au inregistrat o scadere a volumului de activitate cu 16,4%;

- impozitele nete pe produs (-0,2%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB si care au inregistrat o reducere a volumului lor cu 1,9%.

- industria (+0,4%), cu o pondere de 18,8% la formarea PIB si care a inregistrat o majorare a volumului de activitate cu 2,2%; comertul cu ridicata si cu amanuntul;

- repararea autovehiculelor si motocicletelor; transportul si depozitarea;

- hotelurile si restaurantele (+0,1%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB si care a inregistrat o majorare a volumului de activitate cu 0,4%;

-informatiile si comunicatiile (+0,8%), cu o pondere de 8,0% la formarea PIB si care a inregistrat o crestere a volumului de activitate cu 10,6%.

Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2021, a fost de 284,971 miliarde de lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 2,8% fata de trimestrul IV 2020 si la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul I 2020.La scaderea PIB , in trimestrul I 2021 fata de trimestrul I 2020, au contribuit urmatoarele ramuri:Conform INS, contributii pozitive au inregistrat:Potrivit INS, estimarile "semnal" precum si cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si de instituirea starii de urgenta si a starii de alerta.Aceste dificultati au fost legate de colectarea datelor de baza care reprezinta intrari pentru conturile nationale si s-au concretizat printr-o crestere a ratei de non-raspuns.Expertii Fondului Monetar International estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania, cu un avans al Produsului Intern Brut real de 7 procente, precizand, insa, ca riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbari negative neasteptate in evolutia pandemiei, se arata in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti.