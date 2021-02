Gaurile negre din Ministerul Economiei: pierderile si datoriile de milioane inregistrate de companiile statului

Pierderile de la Romaero si cresterile de salarii

Datoriile companiilor aeronautice

Supravietuirea uzinelor mecanice

Falimentele din metalurgie

Profitul companiilor din resurse minerale

Societatile in insolventa sau faliment

Recent, ministrul Economiei anunta ca din cele 42 de companii , 14 sunt in insolventa sau in faliment si 22 au probleme mari (pierderi si datorii masive). "Chiar si printre companiile profitabile, multe ar putea fi cu mult mai profitabile daca nu s-ar fi furat din ele masiv", transmitea Nasui.Ziare.com va prezinta situatia financiara a principalelor companii aflate in portofoliul Ministerului Economiei, condus de Claudiu Nasui ( USR ). O parte din aceste societati ar putea fi transferate catre Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu , dar partidele inca nu au finalizat negocierile.a raportat, pentru 2020, o pierdere de 34,4 milioane de lei, la venituri de circa 149 de milioane de lei si cheltuieli de 183 de milioane de lei. Cheltuielile cu personalul , unde intra plata salariilor, reprezinta mai bine de jumatate din total, circa 78 de milioane de lei. Romaero are 23 de milioane de lei, plati restante si 770.00 de lei, creante restante.Romaero, controlat in procent de 57% de Ministerul Economiei, are aproape 900 de salariati, iar castigul mediu lunar este de aproape 7.000 de lei.Pentru anul acesta, cand pierderile ar urma sa se reduca si sa ajunga la doar 6,4 milioane de lei, salariul in compania aerospatiala din Bucuresti este estimat sa creasca cu cateva sute de lei, la fel si numarul angajatilor. Salariatii prognozati pana la finalul anului vor trece de 1.000, iar castigul mediu va fi de circa 7.300 de lei, pe luna, potrivit bugetului publicat. este una dintre companiile profitabile ale Ministrului Economiei , estimand un profit de 58,2 milioane de lei, la finalul anului 2020, la venituri de 98 de milioane de lei si cheltuieli de aproape 40 de milioane de lei. Compania are, insa, datorii de 30 de milioane de lei si creante restante in valoare de 1 milion de lei. Aici lucreaza 321 de angajati, cu un salariu mediu de 5.577 de lei.Producatorul de aparatura opticaraporta, pentru 2020, o pierdere de aproape 1 milion de lei, datorii de 24 de milioane de lei si creante restante de 2,6 milioane de lei. Santierul Naval din Mangalia , detinut de statul roman, s-a mentinut pe profit in anul 2020, raportand un rezultat brut de 437.000 de lei. Urmatoarea perioada va fi similara, cu un profit de 440.000 de lei, estimat pentru anul 2021. Pentru acest an, veniturile vor fi de 5,2 milioane de lei, iar cheltuielile de 4,8 milioane de lei. Aici lucreaza 38 de angajati, cu un castig mediu de circa 2.500 de lei.se ocupa cu prelucrarile metalice si constructiile metalice sudate si a estimat pentru 2020 un profit de 48.000 de lei, la venituri de 900.000 de lei, din care cele cu salariile reprezinta jumatate din total. Pana la finalul anului trecut, uzina prognoza ca va avea 15 salariati, cu un castig mediu lunar de 3.900 de lei. Pentru 2020, in bugetul de venituri si cheltuieli erau trecute datorii de 33,6 milioane de lei., filiala a companiei nationale Romarm, estima pentru finalul anului 2020 o pierdere de 2 milioane de lei si datorii de 20 de milioane de lei. Cheltuielile cu salariile celor 350 de angajati se apropie de 14.000 de lei, mai putin de jumatate din cheltuielile totale, in valoare de circa 33.000 de lei. Salariul mediu in uzina este de 3.100 de lei., filiala a Romarm, prognoza pentru finalul anului 2020 un profit de 35 de milioane de lei. Ea are de incasat 13,6 milioane de lei. Compania, controlata in procent de 78% de statul roman, are 1.116 angajati, care castiga lunar, in medie, 4.700 de lei. raporteaza, pentru 2020, un profit de 2,8 milioane de lei, avand 371 de angajati, cu un castig mediu lunar de 5.900 de lei. Societatea are de incasat 270.000 de lei si de dat 35.000 de lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli propus pe anul anterior. a cheltuit toate veniturile, dar nu mai mult decat avea in buget, asa ca raporteaza, pentru 2020, un rezultat brut egal cu zero, insa are datorii de 37 de milioane de lei. Uzina mecanica, unde statul roman detine 60%, are 774 de angajati si un castig mediu, lunar, de 3.850 de lei., filiala a Romarm, preconiza pentru 2020 o pierdere de 7,8 milioane de lei, la venituri de 15,9 milioane de lei si cheltuieli de 23,7 milioane de lei. In plus, are datorii de 41,3 milioane de lei. Cheltuielile cu personalul reprezinta 14,3 milioane de lei, mai bine de jumatate din total. Cei 310 angajati castiga, in medie, 3.885 de lei.raporteaza cele mai mari pierderi dintre toate uzinele filiale ale Romarm. In 2020, pierderea estimata era de 11,5 milioane de lei, la venituri de 8,1 milioane de lei si cheltuieli mai mult decat duble, de 19,7 milioane de lei. In plus, are datorii de 53,3 milioane de lei. Uzina din care statul detine 31% cheltuiesti cu salariile mai mult decat veniturile totale, adica 8,7 milioane de lei. Aici sunt angajate aproape 230 de persoane, cu un salariu mediu de 4.567 de lei. are o pierdere de 50.000 de lei, avand 185 de angajati si un castig mediu lunar de 5.116 lei. Uzina de la Fagaras este, insa, in faliment, la fel ca societatea Constructii Aeronautice., care se ocupa cu conservarea minelor si a carierelor, estima o pierdere de 1,5 milioane de lei, in 2020, si datorii de 1,4 milioane de lei. Societatea detinuta de Ministerul Economiei are 65 de angajati, cu un castig mediu lunar de 5.215 lei.Moldomin si Minbucovina sunt in faliment, iar Remin este in insolventa.Celelalte companii din domeniul resurselor minerale sunt, insa, profitabile. Astfel,raporteaza un profit de aproape 70 de milioane de lei, la venituri de 397 de milioane de lei si cheltuieli de 327 de milioane de lei. In plus, are de recuperat 33 de milioane de lei. Compania are peste 1.500 de angajati si un castig mediu de 6.200 de lei.raporteaza un profit de 4,6 milioane de lei, in 2020, iar Cupru Min estimeaza un profit de peste 11 milioane de lei. Societatea Baita este si ea pe plus, cu 509.000 de lei, la fel ca Societatea Radioactiv Mineral Magurele (135.000 de lei) si Rosiamin (3.000 de lei). Institutul de Proiectari Chimice "IPROCHIM" estima, pentru 2020, o pierdere de 1,3 milioane de lei, la venituri de 6,3 milioane de lei si cheltuieli de 7,7 milioane de lei. Institutul are de recuperat 1,3 milioane de lei si de platit 420.000 de lei. Cheltuielile de personal se ridica la 4,3 milioane de lei, in societate fiind angajate sub 60 de persoane, cu un castig mediu lunar de 5.500 de lei. Compania Nationala "Loteria Romana" este detinuta, in totalitate, de statul roman, iar pentru anul trecut propunea un profit de 102 milioane de lei, la venituri de 1,1 miliarde de lei si cheltuieli de circa 1 miliard de lei. Compania are creante restante de 24,7 milioane de lei, potrivit bugetului din 2020. La "Loteria Romana" lucreaza aproximativ 2.500 de angajati, care castiga, in medie, aproape 5.000 de lei.inregistreaza si el pierderi, de aproape 1,3 milioane de lei, plati restante de 4 milioane de lei si creante restante de 520.000 de lei. Societatea, detinuta in procent de 70% de Ministerul Economiei, are sub 20 de salariati, care castiga, in medie, lunar circa 3.500 de lei.propunea pentru anul 2020 un profit de 6,1 milioane de lei si are de recuperat 8,4 milioane de lei. Cei 500 de angajati castiga, in medie, 7.500 de lei, lunar.se mentine pe linia de plutire, cu un profit de 60.000 de lei, in 2020, avand de recuperat creante in valoare de 1,9 milioane de lei. Cei opt salariati castiga, in medie, pe luna, 5.281 de lei.furnizeaza servicii pentru industriile cu risc ridicat, in special centrale nucleare, dar si chimie, petrochimie, aeronautica si sistemul feroviar. Societatea, cu un profit de 6.000 de lei, prognozat pentru 2020, are cinci angajati, care castiga, in medie, 6.365 de lei.Societatea Nationalaare un profit de 343.000 de lei, sub 60 de angajati, platiti cu aproximativ 3.600 de lei. Oltchim , Romplumb si Simtex sunt in insolventa, iar societatile Foraj Bucuresti, IPIU Consultinf Enegineering sunt in faliment.