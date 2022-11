Pirelli importa pneuri proaste pentru Romania

Infrastructura proasta din Romania si piata auto inca nematurizata - acestea sunt cauzele pentru care italienii de la Pirelli importa anvelope mai slabe calitativ decat cele pe care le produc la Slatina, pentru a le vinde in Romania, arata Daily Business. In schimb, 80% din anvelopele produse in Romania sunt exportate pe pietele dezvoltate, spune Enrico Malerba (foto), CEO la Pirelli Romania.

Producatorul vinde in Romania anvelope facute in Spania si Turcia, de calitate mai slaba, "pentru ca, in acest moment, pe piata romaneasca exista destul de putine masini care sa aiba nevoie de anvelopele de cea mai buna calitate, cum sunt cele produse la Slatina", explica managerul.

In schimb, aceste anvelope de inalta calitate sunt destinate pietelor din Germania, Anglia, Franta, Italia, America de Nord si Asia, "pentru ca in aceste tari industria auto este foarte dezvoltata, la fel si infrastructura, iar masinile lor au nevoie de anvelope care sa reziste la o viteza de pana la 240 de kilometri pe ora".

Romania e dezavantajata la capitolul pietei de anvelope, in schimb e considerata buna pentru productia de varf. "La Slatina am adus cea mai avansata tehnologie din intregul grup Pirelli si, de aceea, productia de buna calitate de aici este cautata pe pietele cele mai dezvoltate", explica Malerba.

Motivatia acestei strategii aparent neobisnuite, puse la punct de italieni, este ca tara noastra se afla in centrul Europei de Est, aproape de statel in curs de dezvoltare carora se va adresa, in anii urmatori, Pirelli, dar destul de aproape si de vestul Europei, unde pietele auto sunt un consumator traditional de anvelope de calitate.

