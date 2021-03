UPDATE Planul National de Redresare si Rezilienta intra in dezbatere publica. Cum sunt alocate bugetele de milioane de euro

Aprobarea planului, facuta de Guvern

510 milioane euro, pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare

Granturi pentru 1.600 de scoli cu elevi cu risc de abandon

77 milioane de euro alocati industriilor creative

370 de milioane de euro pentru Programul National pentru Crese

Reforma sistemului de pensii

Buget pentru transportul feroviar, rutier si autostrazi

Potrivit premierului, dupa bugetul de stat, PNRR a fost "al doilea test" al coalitiei guvernamentale, care arata "foarte clar" ca aceasta este "unita, puternica si pusa pe treaba pentru urmatorii ani de zile"."Avand in vedere ca PNRR trebuie implementat pana in 2026, se pare ca trebuie sa fim aici si dupa 2024, ca sa ne asiguram ca este implementat. (...) Astazi intram in dezbatere publica. Toata lumea va vedea programul. Saptamana viitoare, printr-un memorandum, vom adopta mandatul prin care va fi negociat acest program", a aratat Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria El a multumit tuturor ministrilor implicati in elaborarea PNRR, mentionandu-i in special pe ministrul Cristian Ghinea si pe vicepremierul Dan Barna , dar si pe liderul PNL "Avem astazi, pentru dezbatere publica, un Plan National de Redresare si Rezilienta care reprezinta prioritatile Romaniei astazi. Alocam resurse importante pentru infrastructura rutiera si feroviara, dar si autostrazi. Bineinteles, reteaua de gaze. Vrem sa construim spitale noi, spunem foarte clar in acest program. Si, bineinteles, si masuri sociale. Deci, acordam importanta tuturor prioritatilor. O reforma de care Romania avea nevoie", a precizat Florin Citu Intrebat daca planul va fi dezbatut in plenul reunit al celor doua Camere, Citu a declarat ca va avea loc o prezentare in Parlament, dar ca aprobarea are loc la nivelul Guvernului."Planul a fost prezentat in Parlamentul Romaniei, in comisii, si va fi prezentat, inteleg de la domnul ministru, din nou, in Parlamentul Romaniei, deci este prezentat si in Parlamentul Romaniei. Dar aprobarea, dezbaterea se face in Guvernul Romaniei", a spus Citu.Intrebat cum vede comunicarea cu reprezentantii PSD in vederea implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta, in conditiile in care liderii social democrati au anuntat intentia depunerii unei motiuni de cenzura, Citu a replicat ca Guvernul va ignora astfel de demersuri."Eu imi aduc aminte ca anul trecut am facut parte dintr-un guvern care a guvernat Romania intr-o perioada dificila, cu un parlament majoritar condus de PSD care incerca sa ne opreasca in fiecare zi si am reusit sa facem fata si am reusit sa guvernam Romania bine anul trecut. Anul acesta o sa-i ignoram", a spus Citu.Planul National de Relansare si Rezilienta "Romania moderna si reformata", document discutat vineri in prima lectura de Guvern, prevede un " buget initial de negociere" de 510 milioane de euro pentru componenta Cercetare, Dezvoltare, Inovare.Componenta Cercetare, Dezvoltare si Inovare prevede reforma metodologiei de evaluare a calitatii cercetarii din Institutele Nationale de Cercetare si Dezvoltare pentru cresterea performantei in cercetare si inovare pe baza de granturi competitive, prin orientarea agendelor strategice de cercetare si inovare ale acestor institutii catre nevoile mediului de afaceri si provocarile societale, dar si reforma carierei de cercetator pentru asigurarea unui sistem national de cercetare si dezvoltare atractiv si sustenabil.1.600 de scoli identificate cu un numar mare de elevi cu risc de abandon vor beneficia de scheme de granturi, potrivit Planului National de Relansare si Rezilienta (PNRR), care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice.Fondurile vor fi utilizate pentru interventii decise la nivelul scolii.PNRR mentioneaza dezvoltarea unui mecanism de avertizare timpurie in educatie privind elevii aflati in risc de abandon scolar, precum si un program de burse punte pentru liceu - sprijin financiar acordat pentru elevii aflati in risc de abandon scolar la trecerea de la gimnaziu la liceu.Bugetul initial de negociere pentru "Romania educata - Programul national de reducere a abandonului scolar" este de 636 de milioane de euro. Pentru "Romania Educata - Digitalizarea educatiei" bugetul initial de negociere este de 780 de milioane de euro.Bugetul initial de negociere alocat industriilor creative, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, este de 77 de milioane de euro.Potrivit documentului, care va fi supus dezbaterii publice, reformele si investitiile aferente acestei componente vizeaza cresterea rezilientei sectoarelor culturale si creative din Romania si reformarea sistemului de finantare a creativitatii cultural-artistice in vederea asigurarii sustenabilitatii pe termen lung.Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), document discutat, vineri, in prima lectura de Guvern, prevede alocarea unui buget initial de negociere de 370 de milioane de euro pentru "Romania Educata - Programul National pentru Crese".PNRR mentioneaza: revizuirea cadrului legislativ pentru organizarea si functionarea sistemului de educatie timpurie, prin actualizarea normelor de constructie; dezvoltarea unei abordari integrate pentru copilaria timpurie printr-un mecanism de cooperare inter-institutionala si coordonare intersectoriala, prin furnizarea de servicii de educatie, sanatate si de ingrijire pentru copiii de pana la varsta de 6 ani.Pe lista mai intra: simplificarea procesului de avizare/ acreditare/ certificare, elaborarea standardelor de calitate si a metodologiilor specifice pentru obtinerea autorizatiei de functionare a serviciilor de educatie timpurie si a celor complementare de ingrijire a copilului; actualizarea codului ocupatiilor din Romania (COR) pentru introducerea ocupatiilor "educator pentru educatie timpurie" si "profesor pentru educatie timpurie", sistem de recunoastere a competentelor dobandite in activitatea din cresa pentru personalul de ingrijire (ingrijitor copii, educator specializat).Reforma sistemului de pensii si reforme fiscale, componenta 1 a Pilonului III ("Crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii") din Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR), are un buget initial de negociere de 110 milioane de euro, potrivit textului PNRR publicat vineri.Potrivit documentului, componenta prevede, printre altele, asigurarea unor pensii adecvate si echitabile pentru toti beneficiarii sistemului public de pensii corelate cu contributia acestora adusa in timpul vietii active la bugetul asigurarilor sociale de stat, elaborarea si adoptarea proiectului de act normativ care sa determine corectarea disfunctiilor si inechitatilor dintre diferite categorii de beneficiari si recalcularea a circa 5 milioane de dosare de pensii conform noului act normativ, prin finantarea de resurse suplimentare pentru realizarea in termen a evaluarii dosarelor de pensii si recalcularea acestora.Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) propune un buget de 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea transportului feroviar si 4,5 miliarde de euro pentru transportul rutier si autostrazi."Evolutiile recente au aratat ca sectorul de transport nu se constituie doar ca un vector de sprijin al celorlalte domenii, ci contribuie, atat la aspectele de rezilienta economica, dar si la potentialul de revenire accelerata in urma unor evenimente cu un impact negativ de amploare. Astfel, modernizarea infrastructurii de transport din Romania, in special a celei feroviare, devine prioritara intre proiectele de investitii ale Romaniei. Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021 - 2025 estimeaza nevoile de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare in urmatorii cinci ani la 13,5 miliarde de euro", potrivit Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).