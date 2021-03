Planul UE de relansare economica post-covid atacat dur de Curtea de Conturi a Germaniei

"INSTITUTIE PERMANENTA"

"Impactul financiar se va resimti pana la viitoarea generatie", a avertizat joi presedintele Curatii de Conturi Kay Scheller, intr-un raport cu privire la acest plan titanic prezentat in Parlamentul german.Acest plan, adoptat de catre statele mebre ale Uniunii Europene (UE) in decembrie, mizeaza pe o punere in comun a datoriilor statelor membre, un aspect care-i ingrijoreaza in mod special pe magistratii financiari germani.O parte a banilor va fi acordata prin imprumuturi, alta ca subventii."Este vorba despre o comunitarizare a datoriei si responsabilitatii, o cotitura. In ceea ce priveste bugetul federal german , asta comporta riscuri considerabile", trage un semnal de alarma Scheller.Aceasta noua datorie - de 750 de miliarde de euro - urmeaza sa fie rambursata in 30 de ani, subliniaza Curtea in raport."Insa ne putem intreba cine va contribui la ce si cand", obiecteaza Scheller, care subliniaza ca reglementarile bugetare ale UE nu se aplica acestei datorii "Statele membre ar putea, asadar, teoretic, sa se indatoreze in mod nelimitat la nivelul UE si sa isi atribuie aceste fonduri sub forma de subventii", avertizeaza el.Acest plan risca de asemenea "sa reduca incitarea la precautia responsabila si sa slabeasca disciplina bugetara", se teme Scheller.Nu exista vreun plan de rambursare constrangator, isi exprima regretul Curtea, care pledeaza in favoarea incheierii unui acord intre statele membre UE cu privire la rambursarea datoriei inainte de cheltuirea banilor."Imprumutul comun nu trebuie sa fie o institutie permanenta", avertizeaza Scheller, care subliniaza ca Germania, potrivit Curtii de Conturi, va plati 65 de miliarde de euro mai mult decat ceea ce va primi.Curtea de Conturi germana conchide ca fondul de reconstructie ar putea slabi UE si pune in pericol stabilitatea financiara a uniunii economice si monetare."Asta alimenteaza speranta ca noi costuri ale unor crize viitoare sa fe de asemenea suportate de catre comunitatea statelor", mai avertizeaza Scheller.UE indemna vinerea trecuta statele membre UE "sa accelereze" ratificarea la nivel national a mecanismului care permite finantarea planului de relansare masiv post-covid, ale carui prime plati ar putea avea loc "la inceputul verii".