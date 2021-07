UE aproba planurile de redresare pentru 12 state membre. Ce se intampla cu PNRR-ul Romaniei

La reuniunea lor de la Bruxelles, ministrii de Finante din UE sunt asteptati sa dea unda verde planurilor de redresare pregatite de Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia si Spania, sustin oficialii europeni consultati de Reuters, in ceea ce va fi primul lot de aprobari.Planurile prezentate de restul de 15 state membre UE, inclusiv PNRR-ul Romaniei, urmeaza a fi evaluate la o data ulterioara.La finele lunii iunie, Comisia Europeana a trimis ministrilor europeni de Finante o evaluare pozitiva cu privire la primele 12 planuri de redresare. Ulterior, la inceputul lunii iulie, a emis o evaluare pozitiva cu privire la planurile trimise de Slovenia, Cipru, Croatia si Lituania, ce urmeaza a fi analizate de ministrii Finantelor la finele acestei luni.Planurile nationale de redresare au nevoie de aprobarea unei majoritati calificate a guvernelor UE, ceea ce inseamna ca este putin probabil sa fie blocate. "Nu ne asteptam la surprize", a spus un oficial european implicat in procesul de aprobare.La sosirea sa la reuniunea de la Bruxelles, comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a confirmat faptul ca marti urmeaza sa fie aprobate 12 planuri de redresare. "In saptamanile urmatoare vor fi eliberate pre-finantarile pentru aceste 12 tari", a spus Gentiloni.Pre-finantarile se ridica la 13% din cele aproape 700 miliarde de euro puse la dispozitie de UE sub forma de granturi si imprumuturi in cadrul unei mecanism extraordinar pentru relansarea post-pandemie. Banii vor fi platiti in decurs de doua luni dupa aprobarea de catre ministri de Finante.Mecanismul de redresare si rezilienta (MRR) ca pilon principal al instrumentului financiar #NextGenerationEU prin care Uniunea Europeana ofera sprijin statelor membre, are alocata suma de 29,9 miliarde de euro pentru Romania.Comisia Europeana ar putea aproba la inceputul toamnei Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, iar in acel moment tara va primi prima transa de 13% din suma, a declarat la inceputul acesteiluni Marius Vasiliu, secretar de stat, in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).