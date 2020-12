Unde converg si unde se bat cap in cap planurile economice ale PNL, USR PLUS si UDMR. Teoriile despre salarii si pensii

IMM-uri si salvarea acestora

Tipuri de pensii: Pensiile private obligatorii, pensii de stat si pensii speciale

Salariile romanilor

Fara majorari de taxe

Exploatarea gazelor din Marea Neagra

Autostrazi: sute de kilometri... propusi

- aproximativ 1,3 miliarde de euro in 2021,

- 2,4 miliarde de euro in 2022,

- 5 miliarde de euro in 2023,

- 7-10 miliarde de euro in 2024.

Ajutor financiar pentru fermieri

Ajutoare pentru Horeca

* sistem dual (15-18 ani): 50% teorie,50% practica;

* scoli de pregatire profesionala continua pentru adulti;

* universitati de stiinte aplicate in system dual sau cu un semestru de practica;

* integrarea programelor de internship in curriculum universitar.

Si in timp ce primele doua formatiuni politice au planuri si masuri cu "bataie" multianuala, UDMR propune un plan de masuri care sa treaca Romania peste pandemia de coronavirus, bazat mai mult pe sanatate si educatie decat pe latura economica.Pe segmentul de IMM-uri toate cele trei partide au in plan sprijinirea lor, dar viziunile nu pot fi mai diferite de atat. Astfel ca, PNL spune ca va continua acordarea de garantii de stat pentru credite cu dobanda subventionata prin IMM Invest si Eximbank, in valoare de 30 miliarde de lei.In schimb, UDMR cere ca programul IMM Invest pentru finantarea fondului de rulment pentru IMM-uri sa fie operat eficient si cu o procedura simplificata."Intreprinderile mijlocii sa aiba acces la imprumuturi de 10 milioane de lei, intreprinderile mici la 2 milioane de lei, iar microintreprinderile la 1 milion de lei, cu o garantie de stat de 90% si subventie la dobanda de 100%. Cresterea fondurilor disponibile in programul IMM Invest la 20 de miliarde de lei, in primul semestru al anului 2021", spune UDMR.Pe de alta parte, USR-PLUS spune ca programul IMM Invest este o dovada cum poti rata o reactie rapida pe timp de criza punand in asteptare mai bine de 20.000 de firme pentru ceva ce oricum ar fi putut beneficia si fara sprijin.Progresistii isi propun "identificarea si promovarea activitatilor cu o valoare adaugata mare si avansarea in lantul valoric, mai ales prin integrarea IMM-urilor locale din industrie".Acestia vor sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) plecand de la cele patru mari nevoi sistemice ale mediului de afaceri din Romania - nevoia de a creste densitatea antreprenoriala, de a creste rezilienta firmelor, de a incuraja cresterea in talie a firmelor si de a incuraja crearea de valoare adaugata.Pe partea de pensii private obligatorii, liberalii propun cresterea contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual pana la 4,75% in 2024, desi acesta trebuia sa fie deja 6% de acum cativa ani.Un astfel de plan are si USR-PLUS, numai ca nu inainteaza nici o cifra, ci vorbeste despre dezvoltarea sistemului de pensii bazat pe contributia individuala, unde contul de pensie este proprietatea privata a beneficiarului. Ei propun alocarea unei parti mai mari din contributie catre conturile individuale de pensie ale celor 7 milioane de contribuitori.O astfel de masura nu se regaseste in planurile UDMR.Pe partea de pensii speciale, doar USR-PLUS are in plan o eventuala eliminare a acestora, in timp ce fostul premier a incercat o amanare a pensiilor speciale pentru alesii locali, dar sunt sanse foarte mari ca acestea sa intre in vigoare chiar de la inceputul anului viitor."In 2020, Romania va cheltui peste zece miliarde de lei doar cu pensiile speciale. Desi vechea clasa politica afirma ca isi doreste desfiintarea acestor pensii, ele au tot crescut si s-au adaugat noi categorii de pensionari speciali. Intre 2016 si 2019, suma totala cheltuita de statul roman pe pensii speciale a crescut cu 57%!", spun cei din USR PLUS.La capitolul pensii de stat, liberalii vorbesc in programul de guvernare de o majorare a punctului de pensie pana la 1.841 de lei in 2024.Cei din USR-PLUS vorbesc despre presiuni tot mai mari asupra sistemului national de pensii, care risca sa devina complet nesustenabil in contextul ultimelor majorari aplicabile in perioada urmatoare. Din planurile lor fac parte "planificarea etapizata si graduala a egalizarii varstei de pensionare intre femei si barbati, in contextul angajamentelor internationale si crearea unui cadru predictibil de marire a punctului de pensie".In planul UDMR nici nu este vorba despre pensii speciale sau orice alt fel de pensii.Programul de guvernare al liberalilor prevede o crestere a salariului mediu net pana la 1.000 de euro pe luna in 2024, dar nu spune nimic despre salariul minim brut.In cazul USR PLUS, acestia fac referire la salariul minim brut cu zero taxe pentru angajatii care "se bucura" de aceasta remuneratie, dar nu spun nimic despre salariul mediu net.Si in acest caz, UDMR nu are nici o parere despre subiect.Liberalii vor "politici bugetare care sprijina cresterea economica, fara majorari de taxe si impozite, prin consolidarea fiscala, cresterea transparentei bugetare si eficientizarea cheltuielilor publice, introducerea bugetarii participative si a bugetarii multianuale pentru investitiile publice in infrastructura ".Din pacate, deja aici au incalcat promisiunea prin majorarea accizei la tigari si carburanti, dar si prin introducerea unei taxe pentru masinile poluante asa cum este precizat in Planul National de Redresare si Rezilienta, despre care Ziare.com a scris deja.USR PLUS au si ei in planul celor 40 de masuri mentiunea ca nu vor majora taxe si impozite in sectorul privat."Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contributii obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilitati existente. Mediul de afaceri din Romania este considerat printre cele mai impredictibile si schimbatoare din Uniunea Europeana. Lucrul acesta a majorat puternic riscul de tara al Romaniei ceea ce a descurajat investitiile in Romania si a dus la salarii mai mici pentru romani", se arata in plan.UDMR nu are nimic de spus nici la acest capitol.Pe acest subiect, PNL "sustine exploatarile de gaze natural din offshore de la Marea Neagra" - si cam atat pe acest subiect. In schimb, USR PLUS are la punctul 25 din programul sau "demararea proiectului strategic de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra si folosirea veniturilor obtinute pentru a investi, prin fondurile de pensii administrate privat (Pilon II), in beneficiul romanilor".Exploatarea perimetrelor de gaze naturale din Marea Neagra este un proiect strategic pentru Romania care treneaza din 2017."Dupa ce Legea Offshore a trecut de Parlament, guvernul PSD a dat Ordonanta 114/2018, carea pus un mare semn de intrebare cu privire la viabilitatea economica a proiectelor de investitii, prin plafonarea pretului gazului natural la producator. Lucrul acesta a facut ca cele doua companii care urmau sa opereze aceste exploatari ( OMV Petrom si ExxonMobil) sa nu ia decizia finala de investitie in perimetrul Neptun Deep, cel mai mare zacamant de gaze naturale din Marea Neagra. Intre timp, ExxonMobil a efectuat un test de piata in vederea iesirii din proiect", spun cei din USR PLUS.Astfel, demararea investitiei ramane incerta. Din 2018 si pana astazi, pretul certificatelorde carbon a crescut, iar in ultima jumatate de an pretul cu care se vand gazele naturale ascazut semnificativ in Romania si pe pietele din regiune. Toate acestea fac proiectul simai putin fezabil. Industria gazelor naturale contribuie in present cu peste 16 miliarde de lei la bugetul de stat.Din 2013 pana in septembrie 2019 (conform ultimelor date furnizate de Ministerul Finantelor),in contul statului au intrat 8,53 miliarde de lei din redevente petroliere, 4,92 miliarde de lei din impozite suplimentare ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale si 2,91 miliarde din redevente miniere, concesiuni si chirii. Pe langa aceste sume, Statul mai incaseaza impozit pe profit, taxe pe salariile angajatilor din sector si alte impozite specifice."Unim regiunile istorice ale Romaniei cu autostrazi, drumuri expres si cale ferata de mare viteza prin inchiderea coridoarelor pan-europene de transport", se lauda PNL care propune costruirea a 970 de km de autostrada si drum expres in Romania.Pe de alta parte, USR PLUS arata cu degetul problema."La peste 100 de ani de la Marea Unire, Romania este departe de a avea o autostrada care sa treaca Muntii Carpati. Media de kilometri de autostrada construiti dupa Revolutie este de 24 km/an. Iar in ultimii 5 ani, media este de 28 km/an. In acest ritm, vom ramane din ce in ce mai in urma fata de Europa si vom fi condamnati la subdezvoltare", afirma prograsistii.In prezent, investitiile anuale in dezvoltarea retelei rutiere nationale (constructie de autostrazi si drumuri nationale) se situeaza cam la 0,5 miliarde de euro.Se estimeaza ca nevoia de finantare sa creasca exponential:Din acest motiv, USR PLUS propune contractarea de fonduri din Planul de Redresare si cresterea alocarii pentru autostrazi din fondurile structurale 2021-2027 prin renegocieri bazate pe nevoile Romaniei. Circuitul financiar actual va fi schimbat pentru a nu mai bloca alocari in proiecte cu risc de esec, ci pentru a finanta fluid proiectele mature.Si pe partea de agricultura primele doua partide au un plan relativ comun, insa nu si cei din UDMR care si-au concentrat toata strategie mai mult pe termen scurt de maximum un an, cat se presupune ca va mai dura aceasta pandemie.Astfel ca, liberalii sprijina instalarea tinerilor fermieri, cu teren agricol concesionat de la stat, pana la 50 ha/fermier, prin alocarea sumei de aproximativ 520 milioane de euro. Tot ei au in plan si implementarea sprijinului pentru antreprenoriat rural si tineri fermieri cu un buget de 300 milioane de euro.In completarea lor vin si cei de la USR PLUS cu dezvoltarea si implementarea unei strategii de implicare in mod activ a companiilor mari din agricultura in sustinerea acestui segment de piata, prin masuri de tipul facilitatilor fiscale pentru participarea la un fond de investitii dedicat fermierilor mici si mijlocii care sa ofere granturi mici si medii pentru utilaje, sere sau solarii, unitati de procesare etc.Progresistii propun si stimularea asocierii, a constituirii grupurilor de producatori si cooperativelor agricole, cresterea fortei de negociere a fermierilor pe lantul alimentar."Stimularea investitiilor in spatii moderne de depozitare si prelucrare a productiei agricole prin fonduri europene si facilitati fiscale pentru fermierii care investesc in spatii moderne de depozitare si prelucrare a productiei agricole", mai spun cei din USR PLUS in planul lor de masuri.PNL se lauda in programul de guvernare cu schemele pe care deja le-a pus in aplicare si care nu sunt perfecte, dar sunt perfectibile. Acestia se refera la "schema de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor inregistrate de companiile din HoReCa si turism in 2020 fata de veniturile din 2019 si Schema de ajutor de minimis "ELECTRIC UP" privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice - 200 mil. Euro".Cei din USR PLUS se refera doar la Turism vor un program de stimulente sau scheme de ajutor de stat pentru angajatori, in vederea mentinerii personalului angajat in perioadele de extrasezon si pentru investitii in calificarea/ perfectionarea/ specializarea personalului.De asemenea, acestia vin cu realizarea unui plan de formare profesionala in meserii si profesii specifice turismului la toate nivelurile educationale:Aici, si UDMR are un cuvant de spus si cere sprijin pentru muncitorii agricoli sezonieri si pentru lucratorii sezonieri din industria Horeca - in cazul pierderii de venituri in urma instituirii masurilor de sanatate public - cu o indemnizatie lunara egala cu 35% din salariul minim, care poate fi solicitata timp de 3-6 luni.