Serviciu pentru colectarea telefoanelor mobile uzate lansat in Romania. Aparatele sunt platite si ridicate gratuit de curier

"Service Return, companie care gestioneaza door to door procesele de service si retur, cu peste 150.000 fise de service si peste 50.000 de fise de retur in cei 8 ani de activitate, anunta lansarea BuyBack.ro, platforma care achizitioneaza telefoane mobile uzate. Compania estimeaza ca aproximativ 10.000 de telefoane vor ajunge in programul BuyBack.ro in primul an de functionare a serviciului, urmand ca anul viitor numarul acestora sa se tripleze", a comunicat compania.Potrivit BuyBack.ro, durata medie de utilizare a unui telefon mobil pe piata locala este de 2 ani. Dupa acest interval de timp, circa jumatate dintre romani aleg sa dea telefonul unei alte persoane din familie, 35% opteaza pentru vanzarea lui, iar 15% il depoziteaza intr-un sertar. In topul motivelor pentru care romanii isi schimba telefonul mobil se afla: o oferta mai avantajoasa facuta de operatorii de telefonie mobila pentru un nou aparat, aparitia pe piata a unui model nou sau gradul ridicat de uzare al acestuia.Serviciul BuyBack.ro recent lansat vine in sprijinul utilizatorilor care vor sa-si vanda telefonul. Acestia pot intra pe www.buyback.ro, evalueaza dupa cateva criterii starea actuala a telefonului pe care doresc sa il vanda si primesc instant o oferta de pret estimativa din partea BuyBack.ro.Daca sunt de acord cu oferta estimativa, completeaza o cerere, iar telefonul este ridicat gratuit de curier. Ajuns in sediul BuyBack.ro, telefonul este evaluat cu un software fara sa fie dezasamblat, urmand ca utilizatorul sa primeasca oferta finala de pret in maximum 24 de ore.In final, daca oferta este agreata, BuyBack trimite banii in contul bancar sau Revolut al utilizatorului, urmand ca acesta sa ii primeasca in doar 1 zi. De asemenea, pentru prima cerere finalizata cu refuzul ofertei, diagnosticarea si transportul dus-intors al telefonului sunt gratuite.BuyBack.ro accepta telefoane mobile folosite de la noua dintre cele mai populare branduri, in diverse modele aparute in ultimii 3-5 ani. Prin reteaua de service-uri partenere, compania repara telefoanele care pot fi recuperate si le repune in vanzare cu ajutorul partenerilor din retail.Reprezentantii BuyBack.ro afirma ca primesc spre colectare si telefoane mai vechi, indiferent de brand sau vechime, ce sunt preluate de partenerii de la Ecotic in vederea reciclarii. In prezent, procentul telefoanelor reciclate este de 10% din totalul telefoanelor colectate, compania estimand o crestere a procentului in viitorul apropiat.Din datele oferite de companie, pana in prezent, pretul mediu platit clientilor care au apelat la serviciul BuyBack.ro este de 150 euro."Utilizatorii nostri isi pot vinde rapid telefonul mobil pe care nu il mai folosesc, beneficiind de o estimare corecta a pretului, dar si de plata intr-un timp foarte scurt, doar o zi. Mai mult, colectarea si evaluarea telefonului sunt gratuite, neimplicand niciun cost din partea acestuia. Printr-un proces foarte simplu, acestia ofera sansa telefonului lor sa fie reciclat corect sau refolosit de altcineva, contribuind la o economie circulara. In viitor, avem in plan extinderea serviciului si pentru alte categorii de produse precum tablete, laptopuri sau console de gaming", a declarat Alin Bozga, Manager BuyBack.ro.