Cum dezvaluie vremea rea dezastrul din cartierele rezidentiale. "Fluvii", "delte" si lucruri care stau sa cada: "Raspunsul il stie toata lumea"

Autoritatile se fac ca nu vad, bancile acorda finantare

Din cauza lipsei retelelor de canalizare sau a subdimensionarii acestora, zeci de strazi au fost inundate.Arhitectul Florin Enache a explicat luni, 21 iunie, la Digi 24 , ca aceste situatii sunt un rezultat al combinatiei dintre complicitate, nestiinta, hotie si saracie, dar si al politicii de locuire care se blocheaza la intrebarea: a cui strada trebuie asfaltata prima?"Raspunsul il stie toata lumea, locuinte cu cartiere noi cu probleme sunt la ordinea zilei. Complicitate, nestiinta, hotie, saracie si orice fel de combinatie intre ele.A construi o casa sau a cumpara un apartament intr-o astfel de zona aduce teoretic un pret mai bun. Daca ai primi autorizatie doar unde ai strada si utilitati, probabil ar fi mai scump, si nu ai mai avea acces la finantare de o valoare mai mare. E un amestec care are ca factor comun probabil complicitatea", a spus arhitectul.Florin Enache a mai precizat ca, "desi suntem in UE si avem cadru legal, lucrurile in Romania se intampla tot natural si cu girul tuturor, de la autoritatile publice care se fac ca nu vad pana la banci care ofera finantare"."Statistic, preventia costa de 7 ori mai putin decat reparatia sau dezastrul, ce vedeti acum e temporar, apele se vor retrage, dar care ar fi dimensiunea dezastrului daca am avea un cutremur mare sau munti de moloz pe care nu-i putem muta?E foarte important sa intelegem ca aceste subiecte nu trebuie aduse in fata publicului doar cand sunt stringente si apoi sa uitam de ele", a spus arhitectul.