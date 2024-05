Ploile distrug culturile si umfla preturile alimentelor

Ploile abundente din ultimele zile au facut deja ravagii in recolte, lucru care se va reflecta in preturile practicate de comercianti la vara, anunta Gardianul.

"Daca vorbim de ploi insotite de vanturi puternice si grindina, planta este culcata la pamant si efectele asupra recoltelor vor fi unele devastatoare. La cereale, in conditiile in care aceasta vreme va continua, ne putem astepta la o scadere a recoltelor de minimum 15% - maximum 65%, in functie de intensitatea vantului si de cantitatile de apa care vor cadea. Acum planta este inca verde, a aparut spicul si evident se va ingreuna firul, ceea ce-l face si mai vulnerabil", a declarat Tudor Dorobantu, secretar general al Agrostar.

Cu toate acestea, recolta de grau la hectar va fi de aproximativ 4 tone. Daca aceste conditii meteorologice vor continua sa se manifeste, se va ajunge la o productie de 2-2,5 tone pe hectar. Inevitabil, se va vorbi si de o scumpire a produselor din cereale daca prognozele negative din prezent se vor confirma, a adaugat Dorabantu.

Fructele au fost si ele afectate de interperii. Majoritatea culturilor in anumite zone au fost deja compromise.

In zona Voinesti deja se discuta de o recolta proasta din cauza ingheturilor tarzii, acum. In cazul merelor, pe Valea Dambovitei, recolta a fost distrusa in proportie de 55% si se asteapta ca preturile sa creasca din acest motiv cu 60-65%.

Situatia este aceeasi si in cazul prunelor, visinelor, cireselor si caiselor, ale caror recolte au fost distruse in proportie de 70%.

Singura planta care nu este afectata de ploile violente din ultima vreme este vita de vie.

"Ne putem gandi la niste efecte negative asupra vitei de vie doar in conditiile in care vor fi ploi continue timp de doua saptamani. Pana atunci, nimic nu va afecta vita. Dupa o ploaie cum a fost cea de zilele trecute, singurul pericol tine de omul care ar grija de respectiva vie. Daca acesta nu o trateaza imediat, vita va face mana", sustine Valeriu Cotea, presedintele Patronatului Roman al Viei si Vinului.

Si in toata aceasta situatie, statul nu intervine cu ajutoare, pentru simplul fapt ca acest gen de vreme nu intra sub incidenta Legii 183. Daca seceta ocupa un spatiu mare, statul implica, insa daca ploile afecteaza doar cateva zeci de gospodarii, intervin firmele de asigurari, dar numai daca respectivii sunt asigurati.

"Cand vorbim despre despagubiri la ploi, statul nu va putea interveni, pentru ca ploile cu grindina nu pot fi declarate calamitate deoarece au o afectivitate zonala, un areal mai mic. Aici, ce tine de plati pentru despagubiri cade in sarcina companiilor de asigurari. Cand arealul este ceva mai mare, ca in cazul secetei, atunci intervine statul, sub incidenta Legii 183", a declarat Gheorghe Albu, secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.