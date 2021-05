Cum arata planul final prezentat de Romania la Bruxelles pentru cele 30 de miliarde de euro: "Suntem campioni europeni la promisiuni"

PNRR, inca o sansa sa ratam "glorios"

O culegere de bune intentii

Citu, un Don Quijote in lupta cu morile de vant ale statului

"Planul National de Rezilienta si Redresare ar fi trebuit sa fie unul pentru modernizare (...), dar optiunea principala care a fost pusa pe masa si care are sprijin popular este aceea de a se repara ce nu s-a reparat 30 de ani de zile. De aceea avem peste o treime din alocare pe autostrazi, modernizare infrastructura feroviara, irigatii si alte lucruri", a declarat europarlamentarul Dragos Paslaru.Acesta recunoaste ca ar fi preferat inovatie de frontiera tehnologica decat repararea sistemelor de irigatii."Exista argumente foarte viabile din zona de agricultura care spun ca fara o infrastructura de irigatii, pe care apropo, noi am distrus-o, dupa 89, ca acum sa constientizam cat de tare avem nevoie de ea pentru a scapa de desertificarea in masa din sudul tarii si din mai multe regiuni. Si aici este marea tensiune, intre a repara si a construi, iar PNRR pentru mine reprezinta un echilibrui intre cele doua zone. As indrazni sa spun ca jumatate sunt bani de reparatii si jumatate sunt bani de constructii", a mai declarat oficialul in cadrul unei videoconferinte.Premierul Citu sustine ca intalnirile delegatiei romane cu oficialii de la Bruxelles au fost fructuoase, fiind laudata inclusiv de sefa Comisiei Europene:Pe de alta parte, liderul sindical al BNS, Dumitru Costin, este de parere ca, pentru Romania, PNRR reprezinta o oportunitate uriasa, in conditiile ratarilor consecutive din ultimele decenii."As face referire la o sansa recenta pe care am ratat-o si aici ma refer la modernizarea administratiei publice din Romania. Sa ai la dispozitie 1,1 miliarde de euro nerabursabili si sa nu fii in stare sa-i atragi, in opinia mea este o rusine. Ne-au lipsit vointele politice si folosesc pluralul pentru ca a fost vorba despre o succesiune de guverne. Acum avem din nou aceasta sansa. O numim sintetic "reforma administratiei publice", dar din nou, vorbim de foarte multa incoerenta, de lipsa de viziune", a afirmat Dumitru Costin.Mai mult, sindicalistul spune ca, personal, nu are asteptari mari de la PNRR tinand cont ca am ajuns pe data de 13 mai sa discutam despre o fereastra de oportunitate in care am mai putea aduce contributii."Cu tristete va spun ca am ratat si aceasta oportunitate si sper sa nu ratam cealalta zona, adica pachetele de fonduri structurale. Din informatiile de care dispun, au fost luate din proiectele din programe operationale si au fost mutate in PNRR din pana de inspiratie", a declarat acesta.Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, in absenta unor masuri clare de reforma - care au lipsit pana acum, PNNR va ramane doar o culegere de bune intentii din care nu ne vom alege cu nimic."Reformele reale, dincolo de vorbe, de declaratiile la televizor, continua sa intarzie. Suntem campioni europeni la promisiuni, la planuri pe hartie (multe dintre ele foarte prost facute), dar cand vine vorba de fapte, lucrurile stagneaza - vezi reforma aparatului bugetar, restructurarea companiilor de stat, sustinerea mediului de afaceri", afirma Negrescu.Faptul ca Europa ne pune la dispozitie acesti bani nu inseamna nimic atata timp cat nu ne vom dovedi capabili sa ii cheltuim cu cap, cu impact in economie."Cert este ca Romania are nevoie ca de aer de banii europeni, singura sursa de finantare pentru iesirea din criza . Sper ca optimismul ireal al premierului Citu sa aiba in spate ceva concret si sa se dovedeasca a fi, cu adevarat, un reformator, nu un Don Quijote intr-o lupta absurda cu morile de vant de la stat", spune analistul economic.Ca PNNR sa fie fezabil, sa aiba impactul dorit, ar trebui ca autoritatile sa implice firmele private, consultanta si expertiza companiilor specializate in dezvoltare si management."Altfel, lasand pe mana "specialistilor" de la stat, s-ar putea ca rezultatele sa nu fie cele estimate. Asta mai cu seama ca banii trebuie cheltuiti rapid si, sa nu uitam, jumatate din ei reprezinta credite, chiar daca sunt cu o dobanda infima. Din pacate, experienta discutiilor legate de acest plan ne-a lasat cu un gust amar. Banii pentru sprijinirea mediului de afaceri au fost taiati drastic. In PNNR, statul, la fel ca in pandemie, s-a angajat, in principal, doar sa garanteze imprumuturile luate de firme de la banci, o masura a carui impact redus s-a vazut in acest an de pandemie. Altfel spus, le-a transmis oamenilor de afaceri sa se descurce singuri", a conchis Adrian Negrescu.