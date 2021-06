PNRR nu sustine nici macar 0,1% din IMM-urile din Romania

"Cu privire la masurile de sustinere a mediului de afaceri, in PNRR am identificat 8 programe, in valoare de 1,335 de miliarde de euro. Acestea realizeaza o sustinere pentru 3.246 de firme. Avem doua programe mai consistente, fiecare in valoare de cate 300 de milioane de euro, alte doua programe in valoare de 200 de milioane de euro, trei programe in valoare de cate 100 de milioane de euro si un program in valoare totala de 35 de milioane de euro", a declarat Jianu.Potrivit lui, in total exista 1,3 miliarde de euro sustinere pentru 3.246 de firme, care reprezinta 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania."Deci, aceasta este principala reforma pe care o realizeaza PNRR pentru numai 3.200 de firme, adica pentru 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania", a afirmat Florin Jianu.Potrivit lui, 22% din valoarea totala a masurilor de sprijin acordate mediului de afaceri nici macar nu ajung la IMM-uri, reprezentand comisioane pentru diferite entitati."Din analiza cheltuielilor finantate din PNRR rezulta faptul ca 22% din valoarea totala prevazuta pentru mediul de afaceri, respectiv 286 de milioane de euro, vor reprezenta costuri de administrare si cheltuieli pentru comisioane ale unor entitati terte. Acest lucru este mentionat la pagina 676 din PNRR, in care ni se spune clar ca vor merge costuri si comisioane de management in valoare de 0,5% anual pentru implementarea unuia dintre fonduri, respectiv costuri si comisioane de management la un plafon indicativ de 20%. Deci, din 1,3 miliarde de euro, 286 de milioane de euro vor merge pe comisioane de administrare, comisioane bancare, asistenta tehnica, comisioane de management", a mai spus Jianu.Deci, practic, o cincime din banii alocati nici macar nu vor ajunge la IMM-uri."Din calculele noastre, acesti 286 de milioane de euro ar fi putut sa insemne sustinerea pentru cel putin 6.000 de start-up-uri, printr-un program destinat start-up-urilor. De altfel, start-up-urile sprijinite prin PNRR se ridica la numarul miraculos de 69. Am identificat acolo 69 de start-up-uri care vor fi sprijinite prin PNRR", a adaugat Florin Jianu.