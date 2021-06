PNRR: Guvernul se plange ca turistii nu cheltuie mult, desi recunoaste ca serviciile sunt slabe calitativ

* Strategia de turism cultural al Romaniei prin 12 trasee turistice - 84,5 milioane de euro

* Finantarea lantului muzeelor si memorialelor dedicate opresiunii si conflictelor - 49,2 milioane euro

* Finantarea centrelor stiitifice si tehnice - 38,3 milioane de euro

* Cresterea competitivitatii in turismul romanesc (operationalizarea OMD-urilor) - 10 milioane euro

* Investitii in dezvoltarea de continut si dezvoltarea organizationala / de afaceri pentru companiile de productie sau distributie de filme - 14 milioane de euro

* Transformarea digitala a sectorului culturii scrise si cresterea ofertei de carti electronice - 4 milioane de euro

Cele 12 trasee turistice

* Muzeul identitatilor transilvanene (Mutra),

* Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului,

* Memorialul Revolutiei Decembrie 1989/ Timisoara Capitala Europeana a Culturii,

* Inchisoarea tacerii de la Ramnicu Sarat,

* Memorialul Victimelor din Sighetul Marmatiei,

* alte memoriale prin care Romania democratica si europeana onoreaza memoria victimelor totalitarismelor si educa generatiile tinere.

Cum isi argumenteaza statul finantarea

Marile provocari ale turismului romanesc

Turistii nu cheltuie destul

Probleme identificate:

Turism pe bicicleta

* Magistrala EuroVelo 13 ("Traseul cicloturistic al Fostei Cortine de Fier") - care are un parcurs de aprox. 300 de km prin Romania

* Magistrala EuroVelo 6 ("Atlantic - Marea Neagra") - cu un parcurs de aproximativ 1.200 de km, care urmeaza cursul Dunarii.

"Prin PNRR am ales sa incurajam turismul de destinatie , punem in valoare obiective si rute prea putin scoase din cutie pana acum. Vom avea adevarate comori de descoperit: 10 muzee construite sau reabilitate si puse in valoare, care utilizeaza noile tehnologii. Vor mai fi puse in valoare 30 castele, 95 biserici si manastiri, 15 cule, 20 curii, 20 fortificatii romane, 20 de sate cu arhitectura traditionala, 30 obiective gastronomice si multe altele", a declarat Cristian Ghinea , ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.Potrivit lui, o Romanie moderna si europeana nu poate sa se dezvolte drept decat daca generatiile viitoare sunt constiente de ororile trecutului, de aceea, pentru prima oara intr-un program Guvernamental sunt incluse muzeele memoriei: Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului, Memorialul Revolutiei Decembrie 1989/ Timisoara Capitala Europeana a Culturii, Inchisoarea tacerii de la Ramnicu Sarat, Memorialul Victimelor din Sighetul Marmatiei.Cum vrea statul sa impart cei 200 de milioane de euroStatul isi propune o finantare de peste 84 de milioane de euro pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunarii si alte destinatii cu specific ecoturistic (ex. interventii asupra cladirilor publice si private pentru recuperarea aspectului traditional in concordanta si cu conceptul de tranzitie verde) si recuperarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural traditional prin realizarea rutei castelelor, rutei bisericilor fortificate, rutei manastirilor, rutei culelor din Oltenia, rutei curiilor din Transilvania si ruta pelerinilor,traseelor gastronomice traditionale si extinderea la nivel national al Drumului vinului.De asemenea, mai vrea, la a doua propunere modernizarea si crearea muzeelor memoriei:"In relansarea economica a Romaniei in perioada post-covid industria turismului joaca un rolimportant, atat in crearea de locuri de munca noi (mai ales pentru tineri, si in zonele rurale si de urban mic) cat si in crearea de piata de desfacere pentru produsele locale, contribuind astfel la redresarea economiei si iesirea din criza ", se arata in Planul National de Ralansare si Rezilienta.Economia Romaniei se confrunta cu o serie de probleme, printre care somajul in randul tinerilor si disparitatile economice intre mediul rural si cel urban.Somajul ramane la un nivel ridicat in randul tinerilor din Romania. 18 din cele 42 de judete ale tarii sunt considerate a fi ramase in urma, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% din media nationala.Disparitatile dintre standardele de viata intre zonele urbane si cele rurale sunt evidente: decalajul intre veniturile din mediul urban si cele din mediul rural este al doilea cel mai ridicat din UE, venitul mediu in urban fiind cu aproape 50% mai ridicat decat venitul mediu in rural. Sectorul turistic beneficiaza de un potential substantial pentru a putea aborda o parte dintre aceste provocari. Prin crearea de locuri de munca si de oportunitati economice, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, turismul si-a demonstrat potentialul de transformare la nivel global. Se estimeaza ca, la nivel mondial, turismul reprezinta peste 10% din PIB si genereaza 1 din 11 locuri de munca. Tinerii ocupa o mare parte din locurile de munca in acest domeniu. La nivel mondial, jumatate din forta de munca din turism are sub 25 de ani. Industria turismului este un sector cu utilizare intensiva a fortei de munca, ce permite tinerilor si femeilor sa intre rapid pe piata muncii", spun autoritatile romane.Turismul in Romania se confrunta cu doua mari provocari: in primul rand, turistii care viziteaza in prezent locatii in Romania nu cheltuie suficient si in al doilea rand, nu sunt atrasi suficienti turisti cu buget de cheltuieli ridicat.In 2017, Romania a avut cele mai mici incasari totale anuale din turismul international, prin comparatie cu toate tarile invecinate (de ex. 1.314 milioane euro in Romania, fata de 3.579 milioane euro in Bulgaria).Principalii factori determinanti imediati pentru provocarile de mai sus sunt:* Turistii care viziteaza destinatiile turistice din Romania nu cheltuiesc suficient din cauza:(a) destinatiilor turistice insuficient dezvoltate si greu accesibile;(b) oportunitatilor de consum turistic insuficiente (si greu de identificat);(c) calitatii necompetitive a experientelor si a serviciilor disponibile la destinatie;si* Nu sunt atrasi in tara suficienti turisti cu buget ridicat, din cauza capacitatii limitate de elaborare de politici publice in domeniul turismului, a segmentarii inadecvate a pieteisi a vizibilitatii reduse a tarii in strainatate.* Destinatii turistice insuficient dezvoltate si greu accesibile, inclusiv drumuri de accesinadecvate catre destinatiile si atractiile turistice, sistem de transport feroviar nationallimitat si lipsit de fiabilitate, oportunitati limitate de deplasare cu bicicleta pe teritoriul tarii, lipsa informatiilor cu privire la serviciile de transport disponibile pentru turisti si panouri informative si semnalistica turistica necorespunzatoare pentru drumuri.* Oportunitati de consum turistic insuficiente (si greu de identificat). In ciuda existenteiunui numar mare de obiective turistice semnificative, acestea nu sunt valorificate laadevaratul lor potential, iar posibilitatile de cheltuire a banilor sunt limitate.* Calitate necompetitiva a experientelor si serviciilor la nivelul destinatiilor. Chiar si insituatia in care exista oportunitati de a cheltui la nivelul unei destinatii, de obiceicalitatea ofertelor asociate acestor oportunitati este necompetitiva. Cauzele suntmultiple, printre cele mai importante fiind dezvoltarea si gestionarea deficitara aobiectivelor si a atractiilor turistice, inclusiv nivelul inadecvat de valorificare apatrimoniului cultural, construit si imaterial, respectiv natural."Mai putin de 20% dintre monumentele de patrimoniu cultural se afa intr-o stare de conservare buna sau medie, restaurarea lor adecvata si conservarea lor fiind prioritare. Patrimoniul cultural bogat al Romaniei poate fi mai bine valorificat in scopuri turistice. O mai buna capacitate de dezvoltare si gestionare a produselor turistice (o prezenta digitala mai buna, tururi ghidate in mai multe limbi, tururi digitale, documentare, cafenele, magazine desuveniruri si pachete de tururi pentru destinatii invecinate) ar fi in beneficiul turistilor", mai spun autorii analizei din PNRR.In ceea ce priveste Reteaua EuroVelo, la nivelul forurilor de specialitate europene s-a stabilit in mod conventional ca doua dintre rutele europene sa treaca prin Romania:Romania nu a amenajat, nici macar la nivel de marcaje, sectiunile care ii revin din Eurovelo 6 si Eurovelo 13. Prin SDTR este promovata amenajarea circuitului cicloturistic Bazias-Tulcea, parte a proiectului "EUROVELO"."Amenajarea traseelor velo de rang regional si national cunoaste inca progrese lente. La nivel national exista sub 1.000 de km de piste, lungimi insignifiante fata de necesarul si potentialul Romaniei. Beneficiile amenajarii traseelor velo nationale si a celor Eurovelo cuprind realizarea tranzitiei ecologice si reducerea poluarii, dar si dezvoltarea economica a comunitatilor locale si a turismului, si poate contribui la dezvoltarea durabila a comunitatilor defavorizate", se mai arata in PNRR.