Cum a esuat lamentabil turismul romanesc: de la celebrul Dracula Park al lui Agathon, la voucherele de vacanta suspendate de Citu

Vine master planul pe 20 de ani

ANT, o institutie inutila

Potentialul Romaniei, ignorat cu desavarsire

Analiza SWOT pe turismul balnear

* Statiuni care depind aproape in intregime de sistemul biletelor de tratament si nu reusesc sa investeasca in renovarea infrastructurii si crearea de noi produse balneare

* Personalul aferent produselor wellness & spa necesita o formare mai buna

* Lipsa personalului medical in bazele de tratament

* Cresterea numarului de bilete de tratament concomitent cu scaderea generala a frecventarii: cresterea ponderii turismului social

* Slaba competitivitate a produselor turistice balneare la export (putini straini in statiuni)

* Scaderea frecventarii turistice a statiunilor

* Sezonalitate extrem de dezechilibrata: sezon de doar 2-3 luni in perioada estivala, margini de sezon care inregistreaza deseori frecventari foarte scazute

* Cantonarea turismului balnear la nivel extern legal si de politica publica doar in zona medical-recuperatorie

* Dificultatea autoritatilor publice locale in a accesa fondurile structurale europene dedicate sectorului balnear: capacitate administrativa slaba, dificultati in montarea de PPP, resurse putine pentru co-finantare, putine autoritati au proprietatea asupra infrastructurilor balneare

* Repozitionarea catre wellness a unor operatori turistici intr-un sector dominat de social comporta riscuri de scadere prea rapida si puternica a veniturilor acestora

* Nevoia de infrastructuri de transport si utilitati in multe statiuni fac dificile investitiile in noi structuri de cazare sau tratament/agrement balnear

Guvernul Tudose "rezolutioneaza" turism...

A) pentru investitii realizate in statiunile de interes national, atestate in conditiile legii, contributia Ministerul Turismului este de 90%, iar contributia unitatii administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%;

B) pentru investitii realizate in statiunile de interes local, atestate in conditiile legii, contributia Ministerul Turismului este de 85%, iar contributia unitatii administrativteritoriale beneficiare este de 15%;

C) pentru investitii in domeniul de aplicare al prezentei hotarari altele decat cele de la lit. a) si b), contributia Ministerul Turismului este de 70%, iar contributia unitatii administrativ-teritoriale beneficiara este de 30%;

D) pentru Investitiile de importanta nationala contributia Ministerul Turismului este de 100%.

2021, un an planurilor facute dupa HG-uri din 2012

Dar exact in urma cu 20 de ani, aparea "maretul" plan al Guvernului Nastase, care prin ministrul Turismului de la acea data, Dan Matei Agathon, voia sa dezvolte cel mai mare parc tematic din Estul Europei, Dracula Park.Proiectul urma sa fie realizat in vechea cetate medievala a Sighisoarei, pe platoul Breite, pe o suprafata de 50 de hectare. Investitia initiala avea sa fie de 40 de milioane de dolari. Cum a fost o subscriptie publica, la proiect au dat bani aproape 14.000 de romani de buna voie care au crezut in proiect si mari companii care activau in Romania atunci.Mai tarziu s-a dovedit a fi cea mai mare teapa data romanilor pentru ca nici unul nu a mai primit banii inapoi.Aceasta a fost una dintre putinele dati cand turismul romanesc chiar a avut un minister al sau, de sine statator.Peste vreo 5 ani ani, prin 2006-2007, apare unul dintre cele mai notabile master planuri pe care avea sa le cunoasca turismul local. Acesta se baza foarte mult pe intrarea Romaniei in UE si pa faptul ca, daca ne-am deschis portile Europei, turistii vor curge garla.Iata cateva cifre vehiculate acum 15 ani despre cum avea sa se dezvolte turismul in Romania.Master planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026 a fost elaborat de Organizatia Mondiala a Turismului impreuna cu experti romani pentru Guvernul Romaniei de la acea data.Trecem peste estimarile din 2006 pentru 2011 si 2016 si mergem direct la estimarile pentru anul 2021, adica viziunea peste ani a expertilor.Pentru 2021, se spunea ca strainii vor avea peste 16 milioane de innoptari in Romania, in conditiile in care in 2005 aveau doar 3,46 milioane. Mai mult, innoptarile realizate de romani in 2021, aveau sa fie de 37,25 de milioane. Deci la un simplu calcul, ne-ar iesi ca anul acesta sa avem 53,26 milioane de innoptari.Din pacate realitatea sta cu totul altfel. Daca nu luam in considerare pandemia, mergem si ne uitam la cifrele pe 2019, publicate de INS in studiul "Frecventa structurilor de primire turistica cu functii de cazare", arata ca estimarile sunt mult mai aproape de realitatea lui 2005 decat de cea din 2021.Astfel ca, in 2019, turistii straini au avut doar 5,26 milioane de innoptari, in timp ce, turistii romani nu au inregistrat decat 24,6 milioane de innoptari, adica per total, undeva la 29,87 milioane de innoptari.Potrivit cifrelor de la INS, ne aflam undeva la jumatate din estimarile realizate in masterplanul de acum 15 ani. Tot aici se estima ca turistii straini vor cheltui in Romania lui 2021 4,8 miliarde de euro, in timp ca romanii vor cheltui peste 5,9 miliarde de euro, deci in total peste 10,7 miliarde de euro.De-a lungul anilor ANT a fost condusa de o serie de personalitati care acum au diferite afaceri in turismul romanesc.Cand nu a avut minister, turismul romanesc a avut Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT), o institutie care a simulat de-a lungul anilor ca ajuta turimul, dar nu a facut mai nimic in acest sens. Iata ce se mai nota in master planul de acum 15-20 de ani."INS nu colecteaza date cu privire la cheltuielile turistilor romani si straini si nici nu i s-a cerut acest lucru de catre ANT. ANT nu si-a asumat si nici nu a solicitat o analiza a cheltuielilor turistilor, desi in 2004, ca parte dintr-o serie de cinci analize ample in turism in diferite parti ale tarii intreprinse de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism in nume propriu, au fost incluse cateva intrebari limitate privind cheltuielile inregistrate in turism".Astfel imaginea oficiala cu privire la valoarea turismului pentru economia nationala este creata pe baza datelor colectate de catre Banca Nationala a Romaniei pentru includerea in raportul anual al Balantei de Plati, continua nota din master plan.Intr-un alt draft de master plan se nota ca Romania are o mare diversitate de resurse naturale care formeaza o mare parte din produsul turistic "de baza"."Acestea includ litoralul Marii Negre, Dunarea si raurile, Carpatii si alte lanturi montane si Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Exista 13 Parcuri Nationale si 13 Rezervatii Naturale ce acopera 7% din suprafata tarii. Exista o mare biodiversitate cu multe specii de flora si fauna unice in Europa. Romania are cea mai bogata varietate de specii de mamifere mari din Europa si este un culoar major pentru migratia pasarilor", se arata in draftul documentului.Apoi continua cu, "Romania ramane in general o tara preponderent agricola cu numeroase sate si cu un peisaj rural atragator, ce ofera posibilitati excelente pentru turismul rural."O treime din izvoarele naturale din Europa sunt localizate in Romania. Exista 117 localitati cu diferiti factori terapeutici - apa, namol, gaze etc. - ce reprezinta baza de resurse pentru numeroase statiuni din tara. Exista 29 de statiuni desemnate ca statiuni de importanta nationala si alte 32 de importanta locala. Acestea reprezinta o resursa majora pentru turismul de odihna si tratament, precum si pentru tratamentele medicale", se mai nota in draft.Exista 30 de monumente incluse in lista Patrimoniului Mondial UNESCO printre care bisericile din lemn din Maramures, bisericile pictate din Moldova si cetatile dacice din Muntii Orastie.Exista o retea de orase ce cuprinde numeroase monumente arhitecturale cu cateva centre istorice bine conservate.Exista peste 6.600 monumente de importanta nationala si peste 670 de muzee. Exista o cultura populara puternica si numeroase evenimente si festivaluri traditionale.Cam asta stiau autoritatile ca avem in tara, si, in ciuda potentialului imens promovarea Romaniei a fost deficitara, ca sa nu-i spunem execrabila. Sa nu uitam scandalul de la targul de turism International din Los Angeles cand standul Romaniei era acoperit de panze negre si dand impresia ca turismul din Romania este o inmormantare. De asemenea, sa nu uitam nici scandalul de la de la Targul de Turism de la Berlin din 2018, cand pe posterele afisate de Romania aparea un barbat gras la bustul gol stand depresiv pe o bancuta.Turismul balnear ar trebui sa fie varful de lance al Romaniei cand vine vorba despre atras vizitatori straini, dar cu toate acestea, intr-un master plan pe turismul balneo se noteaza negru pe alb toate punctele slabe ale acestuia.O analiza SWOT se face pentru a arata care sunt punctele slabe, punctele tari, oportunitatile si amenintarile unui sector, ale unei afaceri etc...Intr-un master plan gasit la Secretariatul General al Guvernului, Executivul din 2017 al lui Tudose face planul pentru investitii in turism.Iata cum arata acesta:Nivelul fondurilor alocate in contractele de finantare este urmatorul:In Anul Domnului 2021, coalitia de guvernare scoate un proiect de buget pentru anul in curs, iar la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT - trad. eng. - carne), turismul este iar carne de tun.Dupa anularea voucherelor de vacanta pentru anul acesta, premierul Florin Citu vine si spune ca voucherele de vacanta pentru anul curent se vor acorda in 2022, dar nu spune daca se vor mai acorda si cele din 2022, sau pur si simplu, anul acesta tichetele sunt sarite.Peste aceasta, documentul ne spune ca se are de gand "indeplinirea rolului strategic privind promovarea turistica a Romaniei in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu modificarile si completarile ulterioare".Cine citeste acel plan isi poate da seama ca propunerile sunt niste idei vagi si fara nici un pic de valoare, exact asa cum Ziare.com a scris recent in materialul