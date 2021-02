Polonia redeschide "de proba" hotelurile, cinematografele si teatrele

Opera, filarmonica, terenurile de sport in aer liber, partiile de schi si piscinele se vor redeschide de asemenea din 12 februarie, a declarat ministrul Culturii, Piotr Glinski, in cadrul unei conferinte de presa comune cu premierul Morawiecki si alti oficiali guvernamentali.Hotelurile si institutiile culturale se vor putea redeschide la o capacitate de 50%. Mastile vor fi obligatorii.Toate facilitatile se vor redeschide pentru o perioada de proba de doua saptamani. Deciziile ulterioare vor depinde de evolutia situatiei."Ce se va intampla in continuare depinde de responsabilitatea noastra", a declarat ministrul Sanatatii, Adam Niedzielski.In ultimele doua saptamani, numarul de noi infectari cu coronavirus a stagnat iar presiunea asupra sistemului de sanatate s-a redus, a spus Morawiecki.Aceasta "stabilizare fragila" a permis guvernului sa faca un nou pas in redeschiderea economiei, insa o ridicare a restrictiilor la nivel mai larg nu este inca posibila, a afirmat premierul.In consecinta, restaurantele si salile de sport vor ramane inchise. Restaurantelor li se permite sa functioneze in regim de catering.Polonia a raportat vineri peste 6.000 de noi infectii virale, precum si 368 decese asociate COVID-19. Numarul total al deceselor in tara se ridica la peste 38.700.