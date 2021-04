Virgil Popescu: In companiile miniere s-au facut angajari fictive si s-au luat foloase necuvenite

"Sunt ingrijorat de faptul ca in zona exploatarilor subterane exista semnale ca se fac angajari fictive, de exemplu la Complexul Energetic Hunedoara, unde, de fiecare data cand se faceau controale inopinate, oamenii erau anuntati si erau toti prezenti", a spus ministrul.Popescu a facut referire la o situatie asemenatoare si la mina Crucea, numai ca acolo ar fi vorba despre persoane care de fapt erau plecate in afara tarii in timp ce figurau angajate in Compania Nationala a Uraniului."La fel la mina de la Crucea. La aceasta mina, in perioada 2018-2019 s-au facut ad-hoc in jur de 130 de angajari, iar ratiunile economice pentru care s-au facut acele angajari nu le inteleg pentru ca productia de minereu de uraniu nu a crescut. Mai mult, am semnale ca o parte dintre angajatii de la Crucea au plecat la munca in strainatate la cules capsune, sparanghel, ce-o fi fost, iar in acelasi timp erau inregistrati ca lucrand si la mina Crucea. Informatiile vin, la fel ca la Complexul Hunedoara, tot din interiorul companiei", a mai spus ministrul Energiei.Acest lucru s-a vazut si in pretul minereului de uraniu, care, dupa restructurare, a scazut cu 50%."Fosta conducere a Companiei Nationale a Uraniului (CNU) si-a batut joc de aceasta companie - din care face parte si mina Crucea - si au dus-o intentionat in faliment. O sa facem niste verificari incrucisate ca sa lamurim situatia, o sa cer Ministerului Muncii listele cu oamenii care au plecat, pentru ca nu este normal ca cineva sa-si bata joc de aceasta companie si de minerii care lucreaza cu adevarat acolo si pe carca lor sa ajungi sa castigi bani in mod incorect", a declarat Popescu.Mai mult, exista zvonuri ca pentru aceste angajari fictive s-ar fi primit si foloase necuvenite.