Porsche recheama 43.000 de automobile electrice Taycan. Ce probleme au masinile de lux de 200.000 de euro

Nu va fi posibila o actualizare software de la distanta

Rechemarea afecteaza vehiculele Taycan fabricate si livrate pana in iunie , a precizat compania, adaugand ca automobilele vor primi o actualizare software pentru a remedia problema. Modelul Taycan a fost lansat pe piata anul trecut.Directorul Porsche Klaus Rechberger a declarat jurnalistilor ca problema a fost observata la aproximativ 130 de masini, acesta adaugand ca nu se stie daca s-au intamplat accidente din acest motiv.Taycan, o masina sport cu patru usi, cu o autonomie de 450 de kilometri, este incercarea Porsche de a atrage clientii catre vehiculele electrice de ultima generatie.Porsche, care face parte din grupul Volkswagen , a anuntat ca nu va fi posibila o actualizare software de la distanta in acest caz, ceea ce inseamna ca proprietarii Taycan vor trebui sa ia in calcul o vizita de o ora la un centru de reparatii local.