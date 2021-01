Povestea criptomonedei care a ajuns sa valoreze miliarde de dolari. Totul a inceput de la o gluma banala pe internet

Dogecoin, mai tranzactionata decat Bitcoin

Totul a pornit de la o mema cu un caine Akita Inu. A ajuns sa fie sustinuta in mediul online de actrite de filme pentru adulti, dar si de cel mai bogat om de pe planeta, Elon Musk , care este si el o senzatie a mediului online, mai ales printre tineri.Criptomoneda a fost co-fondata de inginerii de software Billy Markus de la IBM si de Jackson Palmer, de la Adobe. Scopul crearii acestei monede a fost acela de a face concurenta Bitcoin, dar mai ales de a ajunge la un public tinta mult mai larg decat principala moneda, in special in randul tinerilor.Asa ca, in 2013 pe 6 decembrie, s-a lansat Dogecoin. Creatorii sai i-au cumparat si domeniul www.dogecoin.com, care in primele 30 de zile a avut peste 1 milion de vizitatori.Billy Markus este cel care a conceput protocolul Dogecoin pe baza altor criptomonede existente precum Litecoin si Luckycoin. Si, in numai trei zile din prima luna a existentei sale, Dogecoin a crescut cu 300%, de la 0,00026 dolari la 0,00095 dolari. Cresterea fulminanta a avut loc intr-o perioada in care Bitcoin nastea noi controverse in piata criptomonedelor.Cum vorbim de monede virtuale, trei zile mai tarziu, Dogecoin a cunoscut o scadere drastica de 80% din valoare, iar in ziua de Craciun, criptomoneda a cazut prada hackerilor care au reusit sa fure milioane de unitati din portofelul online Dogewallet.Cum tot raul este spre bine, incidentul a provocat un adevarat val de tweet-uri in mediul online, astfel ca Dogecoin avea sa cunoasca faima de care avea nevoie pentru a creste considerabil.Comunitatea Dogecoin a inceput o initiativa numita "SaveDogemas" pentru a ajuta la donarea de monede celor care fusesera furati. Aproximativ o luna mai tarziu, s-au donat destui bani pentru a acoperi toate monedele furate.In ianuarie 2014, volumul de tranzactionare al Dogecoin a depasit pe scurt cel al Bitcoin si al tuturor celorlalte criptovalute combinate, cu toate acestea, capitalizarea sa de piata a ramas substantial in spatele celei a Bitcoin.Si pe parcursul bulei speculative dintre 2017 pana la inceputul anului 2018, Dogecoin a atins pe scurt un varf de 0,017 USD / moneda (7 ianuarie 2018), plasand capitalizarea sa totala pe piata aproape de 2 miliarde de dolari. In iulie 2020, pretul Dogecoin a crescut in urma unei tendinte TikTok, care vizeaza obtinerea pretului monedei la 1 dolar.In momentul de fata, Dogecoin se tranzactioneaza la o valoare de 0,00946 dolari si are o capitalizare de 1,19 miliarde de dolari, potrivit Investing.com. Cum spuneam si mai devreme, Elon Musk este un sustinator al acestei monede, iar la inceputul anului prezent, acesta dadea mesaje pe Twitter anuntand ca in continuare este un fan al Dogecoin.Mai mult, acesta a reusit sa creasca cu 1% dupa ce Angela White, o actrita de filme pentru adulti de origine australiana a sustinut cu mesaje pe Twitter aceasta moneda virtuala.