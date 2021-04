Povestea "unicornului" pe care "calareste" cel mai bogat roman

Care sunt punctele forte ale "primului unicorn romanesc"?

Spre ce tinteste "unicornul" in viitor?

Cine este Daniel Dines

Povestea celui mai bogat roman

Povestea UiPath incepe cu Dines in 2005, dupa ce acesta s-a "scolit" la Microsoft , azi facand din compania pe care a infiintat-o, una dintre cele mai de succes de pe New York Stock Exchange. Listarea UiPath pe bursa americana reprezinta un moment istoric pentru piata de capital din Romania, dar este un eveniment remarcabil si pentru SUA, acesta fiind unul dintre cele mai mari IPO-uri din sectorul de software din istoria Statelor Unite.Potrivit analistului financiar Radu Puiu, UiPath a majorat numarul si pretul actiunilor pe care le va vinde la bursa de la New York intr-o oferta de listare prin care a tintit o evaluare de 28 de miliarde de dolari, dupa ce, in urma cu numai o saptamana anuntase o evaluare de 26 mld. dolari.Potrivit FactSet, doar doua IPO-uri din sectorul de software din SUA au depasit pragul de finantare de 1,34 miliarde de dolari atrasa de UiPath."Totusi, trebuie subliniat ca ambele au avut loc in ultimele sapte luni, scotand in evidenta interesul recent pentru sectorul de tehnologie. Furnizorul de baze de date cloud, Snowflake, detine prima pozitie cu 3,9 miliarde de dolari in septembrie 2020, urmat de Qualtrics, care a obtinut 1,78 miliarde de dolari in ianuarie", spune Radu Puiu.Conform informatiilor publicate de Bloomberg, au fost vandute aproximativ 24 de milioane de actiuni la pretul de 56 de dolari. Aceasta cotatie este superioara intervalului de pret vizat de 52 - 54 dolari, care si acesta a fost ajustat in crestere luni de la 43 - 50 dolari. Listarea ofera companiei o valoare de piata de 29 miliarde dolari pe baza actiunilor listate. Daca sunt incluse optiunile pe actiuni ale angajatilor si actiunile restrictionate, valoarea de piata se indreapta catre pragul de 31 de miliarde de dolari.Mai mult, astazi, valoarea unei actiuni PATH se ridica la 80 de dolari, in pre-market.Fondata de Daniel Dines si Marius Tirca, UiPath devenea, in 2018, "primul unicorn romanesc", atingand o capitalizare de piata de peste 1 miliard de dolari. UiPath este specializata in dezvoltarea de aplicatii software care automatizeaza procesele de lucru din companii."Se deosebeste de rivali prin faptul ca aplicatiile oferite de ei le permit angajatilor fara experienta in programare sa personalizeze capacitatile de inteligenta artificiala. UiPath pare sa devina publica la momentul potrivit. Veniturile au crescut anul trecut cu 81%, la 607,6 milioane de dolari, iar pierderile companiei s-au redus de la 519,9 milioane de dolari in 2019 la 92,4 milioane de dolari. Marja bruta a companiei de 89% este atractiva chiar si pentru sectorul de software.", mai spune Radu Puiu.Pe de alta parte, analistul financiar atrage atentia ca, in ceea ce priveste IPO-ul UiPath, a existat o schimbare notabila a tendintei deoarece investitorii s-au reorientat catre companii care sunt considerate a avea un avantaj in cazul in care ratele de dobanda continua sa creasca. "Perspectivele sectorului de cloud par sa ramana in continuare optimiste pe termen lung, desi sentimentul la nivelul investitorilor s-a deteriorat. O parte din aceasta tendinta este urmarea faptului ca economiile s-au redeschis, aparand un grad de incertitudine cu privire la posibilitatea ca firmele sa isi reduca cheltuielile pentru cloud atunci cand se vor intoarce la birou.""Compania a reusit sa reduca pierderile pe fondul unor reduceri ale costurilor de vanzare si marketing cu 21%, a costurilor de cercetare si dezvoltare cu 16% si a cheltuielilor generale si administrative cu 10%. In termeni de portofoliu de clienti, pandemia a fost o oportunitate pentru extinderea activitatii companiei. La 31 ianuarie 2020, firma a declarat ca are aproximativ 6.000 de clienti, astfel incat in timpul pandemiei, UiPath a marcat o majorare a numarului de clienti cu 33%, la 8.000 de clienti", informeaza Radu Puiu.In privinta evolutiei "unicornului", analistii sunt optimisti."Planurile de viitor par bine definite si se doreste extinderea activitatii si obtinerea de avantaje competitive. In martie 2021, UiPath a achizitionat compania specializata in interconectivitate din SUA, Cloud Elements. Preluarea va permite UiPath sa ofere o interfata cu utilizatorul la nivel de intreprindere si capabilitati de automatizare bazate pe o singura platforma, conform unei declaratii oficiale a firmei", considera analist financiar XTB.Desi UiPath are doi fondatori, Daniel Dines este fata publica a companiei. Astfel ca, daca ne uitam dupa datele Forbes, actualizate la zi, acesta are, azi, o avere estimata la 8,9 miliarde de dolari, in crestere cu 654 de milioane de dolari fata ieri (averea se calculeaza dupa ultima zi de tranzactionare a actiunilor companiei).In 2005, Dines a creat compania DeskOver, la Bucuresti ca mai apoi sa o redenumeasca UiPath si sa-i mute sediul in New York, in 2018. Printre principalii clienti ai companiei se numara banca japoneza Sumitomo Mitsui sau Toyota North America. Acestea doua cheltuiesc milioane de dolari pe produsele de automatizare pe care le-a creat UiPath.Intr-un interviu pe care l-a acordat Forbes in 2019, Daniel Dines spune ca citeste in fiecare dimineata, si de multe ori, nu ajunge la serviciu mai devreme de ora 11. Compania a avut si suisuri si coborasuri, astfel ca, in octombrie 2019, dupa o perioada de angajari la foc automat, UiPath a trebuit sa concedieze mai bine de 300 de angajati, adica aproape 11% din forta de munca a companiei.A copilarit in Onesti si a terminat Facultatea de Matematica-Informatica in 1997. Potrivit unui interviu acordat pentru ZF, Dines se considera a fi o persoana destul de lenesa, dar cu un pic de talent la matematica.A intrat destul de usor la facultate dar spune despre aceasta ca la dezamagit."Facultatea m-a dezamagit, stilul, profesorii, nu prea am fost la facultate. Un lucru comun pentru multi din generatia mea. Mi-a placut mai mult liceul. Intr-o zi, un coleg mi-a zis ca se angajase ca programator si lua 300 de dolari pe luna. Eu cred ca traiam cu 30 de dolari pe luna atunci. Asa ca m-am apucat sa invat, am petrecut toata vara studiind un limbaj de programare dupa ce am facut rost de o carte. Dupa cateva luni m-am angajat la o firma care nu avea destule calculatoare", spune Dines pentru ZF Lucra noaptea, de la 8 seara, pe un calculator al firmei respective, iar timp de sase luni acel calculator i-a fost "jucaria" care l-a ajutat sa se dezvolte."Cand s-a terminat proiectul, m-am dus la o companie de outsourcing frantuzeasca. Prin 1995-1996 incepuse un prim val de plecari de programatori romani la Microsoft. Veneau anual sa recruteze de aici. Asa am ajuns sa dau si eu o serie de interviuri si mi-au facut o eforta pentru sediul din Seattle, de 60.000 dolari pe an brut. Era o oferta buna. Cand am ajuns eu in State, in 2000, erau deja vreo 200 de romani la Microsoft. Am stat 5 ani in State si m-am intors in 2005". Acela a fost momentul in care a fondat UiPath.