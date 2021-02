Au devenit milionari din criptomonede. Traseul impresionant al celor care s-au imbogatit din investitiile in monede virtuale

Profit de 1 milion de dolari investit nechibzuit

Multi dintre ei si-ai impartasit povestile, cu bune si cu rele. Unii au devenit milionari, altii si-au luat profiturile de zeci sau sute de mii de dolari si au facut gesturi caritabile sau si-au finantat viitoare afaceri.Unul dintre internauti povesteste ca in decembrie a investit 200 de dolari care apoi s-au transformat intr-un profit de 20.000 de dolari si intreba restul comunitatii online din care face parte ce ar trebui sa faca precizand ca nu are facturi sau datorii "Nu mi-am incasat profiturile de peste 100.000 de dolari nici in 2018 si nu stiu daca o voi face nici acum. Nu stiu daca este vorba despre bani cat despre nevoia de adrenalina", spunea internautul.Un alt internaut de pe reteaua de socializare Reddit povesteste intr-o postare, aratand o captura de ecran ca, dupa ce a facut profit de 1 milion de dolari a investit banii in actiuni GME.Valoarea la care le-a cumparat este de 262 de dolari. Postarea este de acum 25 de zile, cand actiune GameStop trecusera de recordul de 450 de dolari si deja incepeau sa scada vertiginos. Cele 4.000 de actiuni pe care le are in momentul de fata, nu mai valoreaza decat putin peste 400.000 de dolari.Un utilizator al aceleiasi retele de socializare povesteste ca a trebuit sa-si vanda tot portofoliul de criptomonede. Si desi inregistrase un profit de 8 ori mai mare, nu considera povestea un succes. Iata mesajul sau dramatic:"Din pacate a trebuit sa vand, nu pentru ca am dorit, ci pentru ca am fost nevoit. Sotia mea a avut un avort in luna a patra de sarcina. Bebelusul a avea sindromul Down si a murit de un atac de cord. Nu este o poveste de succes asa cum am vazut in ultimele zile, dar asta este povestea mea. Procedura in sine a avut destul complicatii si s-a dovedit a fi foarte scumpa, toate testele si examinarile pana inainte de avort au fost de asemenea extrem de scumpe astfel ca, am fost nevoit sa vand tot", povesteste utilizatorul "IkantSpelPraperly".Acesta isi continua mesajul multumind comunitatii online pentru sustinere."Voiam doar sa-mi iau acest lucru de pe suflet. Va multumesc ca ati citit mesajul meu. P.S. Daca puteti, nu vindeti!", incheie mesajul. Ultima parte se refera la cei cu actiuni GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia , atunci fiind perioada in care tot internetul vuia despre cum internautii au reusit sa urce preturile respectivelor actiuni.Alti utilizatori fac capturi dupe ecranele proprii si povestesc cum, datorita investitiilor facute, au reusit sa scape de datorii de zeci sau sute de mii de dolari. Unii si-au achitat ratele la case, altii si-au cumparat masini din profiturile incasate, dar cei mai multi, americani fiind se bucura ca au scapat de creditele pentru educatie la unitatile de invatamant superior.Peste toti acestia, un alt utilizator posteaza imagini cu catelul sau operat."Luni dupa-amiaza mi-am dus cel mai bun prieten, un Pitbull american de 2,5 ani, la veterinar pentru ca nu putea sa calce pe unul dintre picioarele din spate. Se pare ca avea nevoie de operatie la genunchi care a costat 4.000 de dolari. Am cedat pentru ca nu aveam acesti bani si nici nu ma incadram la o plata in rate. Nu aveam decat doua optiuni: ori fac operatia, ori astept pana ii cedeaza de tot genunchiul si apoi in eutanasiez", povesteste "redditorul".Acesta isi continua relatarea dand detalii legate actiunile pe care le avea si se pare ca achizitionase actiuni GME la o valoare de 97 de dolari/buc, plus actiuni AMC la 4,84 de dolari/ buc, care totalizau undeva la 1.000 de dolari. A asteptat cateva zile si a vandut in varful valoarilor celor doua actiuni: GME - 360 si AMC -19 dolari, si a putut sa-si permita operatie pentru catel.Un utilizator "de meserie" game developer a investit din salariul sau ca apoi sa scoata un profit atat de mare incat sa-si permita sa-si finanteze propria companie creatoare de jocuri si cativa artisti si designeri pe care sa-i plateasca mai multe luni pentru a-si lansa propriul joc. Acesta da in postare si linkul catre site-ul de prezentare al companiei.Un alt internaut posteaza cum a facut o greseala de 50.000 de dolari in platforma de tranzactionare. In goana si teama de a nu pierde oportunitatea (FOMO), acesta a dorit sa cumpere actiuni GME (GameStop) de 50.000 de dolari, dar pentru ca s-a grabit a tastat gresit si in loc de GME, a cumparat actiuni GMED (Globus Medical).