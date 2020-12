Pretul cuprului ajunge la recordul ultimilor 7 ani si jumatate

CITESTE SI:

Cotatia record a fost cauzata de ingrijorarile conform carora grupurile miniere vor avea probleme in a face fata cererii dupa revenirea economiei mondiale.Cuprul utilizat in productia de cabluri este in pragul celei de-a cincea saptamani de crestere, un avans semnificativ alimentat de sperantele ca cererea venita din statele dezvoltate va urma aceeasi tendinta ca si piata chineza, pe masura ce criza coronavirusului va fi rezolvata pe parcusul anului urmator.Potrivit lui Ivan Arriagada, director general la compania miniera Antofagasta Plc, este un mediu favorabil din punct de vedere al preturilor. Cererea de cupru venita din China s-a mentinut la un nivel solid iar piata mondiala a cuprului se indreapta spre un usor deficit in 2021.Progresele realizate in dezvoltarea unor vaccinuri anti-COVID au imbunatatit estimarile privind evolutia economiei mondiale, ceea ce ar trebui sa creasca gradul de utilizare al metalelor. In cazul cuprului, investitorii mizeaza si pe un val de cheltuieli in infrastructuri verzi care vor necesita cantitati mari de cupru.