ANALIZA: Care este pretul unui test antigen in Romania dar si in alte state

Pretul unui test rapid antigen COVID variaza

Ce pret are testul antigen in atte tari

in Germania un kit cu 20 de teste costa intre 170 euro (827,9 lei) si 190 euro (925 lei), in Franta intre 132 euro (642,8 lei) si 142 euro (691,54 lei), in Italia -224 euro (1090,8 lei), in Austria 115 euro (560 lei), in Polonia costa 132 euro (642,8 lei).

Testul antigen este singurul test rapid care detecteaza virusul COVID-19. Acest test detecteaza antigeni, respectiv partea de virus pe care sistemul imunitar o recunoaste. Testele rapide antigen SARS-CoV-2 pentru autotestare sunt introduse pe piata cu implicarea unui organism care evalueaza conformitatea acestor produse.Persoanele fizice pot achizitiona online truse (kit-uri) care contin 2, 5, 20 sau 25 de teste rapide.Astfel, in functie de platforma online de pe care este achizitionata, o trusa care contine 2 teste rapide poate costa intre 80 lei si 136 lei, iar cea cu 5 teste intre 158 lei si 209 lei.In ceea ce priveste trusele cu cate 20 de teste rapide pentru detectarea COVID-19, preturile acestora variaza intre 600 lei si 1000 lei.Testele rapide antigen SARS-CoV-2 se comercializeaza la preturi similare si in alte state europene. De exemplu: Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda utilizarea testelor antigenice rapide, in particular, atunci cand testele RT-PCR sunt temporar indisponibile. De asemenea, OMS recomanda, folosirea testelor rapide care indeplinesc anumite cerinte: performanta, respectiv sensibilitate > 80% si specificitate > 97%[2]. Cea mai mare parte a testelor antigenice rapide disponibile in prezent indica o sensibilitate mai mica in comparatie cu testele RT-PCR.Cu toate acestea, testele antigenice rapide pot conferi un avantaj semnificativ fata de testele RT-PCR in ceea ce priveste simplitatea echipamentului necesar, pretul si rapiditatea obtinerii rezultatelor, nu este nevoie de personal calificat, ceea ce contribuie la atenuarea presiunii asupra sistemelor de sanatate.In ceea ce priveste testele rapide pentru identificarea anticorpilor SARS-CoV-2, IgG/IgM, acestea pot fi achizitionate de pe platformele online, pretul mediu fiind de 39,21 lei. Pretul unui kit care contine 25 de teste variaza intre 401,6 lei si 1100 lei.Anticorpii IgG indica daca o persoana a avut COVID-19 si a dezvoltat anticorpi. Anticorpii IgG apar in organism mai tarziu si se mentin pe o perioada mai lunga.Detectarea anticorpilor de tip IgM permiteevidentierea infectiilor acute, dar ar trebuiconfirmate cu teste RT-PCR.