Imobiliarele se "dezgheata": Preturile apartamentelor au crescut in luna octombrie

Preturile au crescut in Bucuresti

Crestere de 0,7%, in Brasov

Cluj-Napoca si Constanta: Preturile au ramas la aproape aceleasi valori

Iasi: O majorare de 0,6%

Timisoara: Avans de 0,5%

Dupa un minus de 0,9% in septembrie fata de august, suma medie solicitata de catre vanzatorii de apartamente (noi si vechi) din Romania a inregistrat, in luna octombrie, un avans semnificativ.Este vorba despre o diferenta de 2,4% de la o luna la alta, o locuinta la bloc ajungand sa coste, la nivel national, 1.335 de euro pe metru patrat util (fata de 1.304 euro pe metru patrat util in prima luna de toamna).In patru din cele sase centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro poate fi observata o traiectorie ascendenta a preturilor - in vreme ce in celelalte doua tendinta a fost, mai degraba, de stabilizare.Pretentiile vanzatorilor de apartamente au ajuns la o medie de 1.367 de euro pe metru patrat util in cel mai mare oras al tarii, dupa un avans de 0,9% fata de septembrie (cand acestea se situau la 1.355 de euro pe metru patrat). Spre deosebire de luna trecuta, cele doua segmente rezidentiale analizate au avut o evolutie asemanatoare: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,8% in decurs de 31 de zile (de la o medie de 1.328 la 1.338 de euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative nou-construite au consemnat un avans de 1% (de la 1.376 la 1.390 de euro pe metru patrat).In orasul din centrul tarii, indicele Imobiliare.ro releva, pentru luna octombrie, o crestere de 0,7%, de la 1.208 euro pe metru patrat util, la 1.217 euro pe metru patrat. Pe cele doua segmente de piata analizate au avut loc, insa, evolutii contrastante: apartamentele vechi s-au apreciat cu 1,4% (de la 1.184 la 1.201 euro pe metru patrat util), in vreme ce locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat un recul de 0,9% (de la 1.262 la 1.251 de euro pe metru patrat).In orasul de pe Somes, preturile apartamentelor s-au mentinut, practic, la un nivel constant luna trecuta, in conditiile in care asteptarile proprietarilor s-au majorat, per ansamblu, cu 0,1%, de la 1.825 la 1.826 de euro pe metru patrat util. Suma medie solicitata pentru locuintele din blocurile vechi a ajuns la 1.785 de euro pe metru patrat, dupa o scadere de 0,4% (de la 1.792 de euro pe metru patrat). Pe segmentul apartamentelor noi, pe de alta parte, a avut loc un avans de 0,8%, de la 1.858 la 1.872 de euro pe metru patrat.Si orasul de pe litoral a fost caracterizat de o relativa stabilitate a preturilor in a doua luna de toamna: suma medie solicitata aici de catre proprietari si dezvoltatori rezidentiali s-a diminuat cu doar 0,1%, de la 1.245 la 1.244 de euro pe metru patrat util. Valoarea de listare pentru apartamentele vechi s-a mentinut la acelasi nivel ca in luna precedenta, respectiv 1.228 de euro pe metru patrat, in vreme ce locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au resimtit un recul de 0,5%, de la 1.282 la 1.275 de euro pe metru patrat.In orasul din nord-estul tarii, Indicele Imobiliare.ro a inregistrat, per ansamblu, un avans al preturilor de 0,6% in luna octombrie, de la 1.057 la 1.063 de euro pe metru patrat util. Cele doua segmente de piata supuse analizei au avut, insa, o evolutie diferita: locuintele din blocurile vechi au consemnat un declin usor, de 0,2% mai exact (de la 1.084 la 1.082 de euro pe metru patrat), in vreme ce pe segmentul rezidential nou a avut loc un avans de 1,8% (de la 1.028 la 1.046 de euro pe metru patrat).Si orasul de pe Bega se numara printre centrele regionale in care preturile apartamentelor s-au majorat in luna octombrie: aici a avut loc, per ansamblu, un avans de 0,5% comparativ cu luna anterioara, de la o medie de 1.283 de euro pe metru patrat util, la 1.289 de euro pe metru patrat. Cele doua segmente de piata analizate au fost caracterizate, si aici, de evolutii diferite: locuintele vechi s-au apreciat cu circa 0,8% (de la 1.279 la 1.289 de euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative nou-construite au inregistrat o scadere de 0,6%, de la 1.298 la 1.290 de euro pe metru patrat.