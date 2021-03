Dezmatul financiar din primariile Capitalei. Milioane de lei platite pe lucrari inexistente spre finalul mandatului Gabrielei Firea

* 153.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Bucuresti (la salile de sport ale Scolilor nr. 67 si nr. 112, finantate din credite B.E.I.),

* 161.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 1 (lucrari reabilitare termica a blocurilor),

* 2,005 milioane lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 3 (lucrari la Parcul Pantelimon),

* 18.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 4 (stalpi indicatori statii transport si soclu imprejmuire),

* 1,611 milioane lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 5 (lucrari reabilitare termica a blocurilor),

* 506.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 6 (reabilitare termica a blocurilor, respectiv reabilitare sistem rutier).

* 432.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 2 (servicii curatenie, ca urmare a neactualizarii suprafetelor stradale in conformitate cu documentele de cadastru),

* 174.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 3 (lucrari intretinere spatii verzi),

* 160.000 lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 6 (servicii salubrizare pe strazi aflate in reabilitare).

S-au facut bani din gunoi

Anvelopare nelegala de 9 milioane lei

De la Dumnezeu, mila si de la primarii, pungi de bani

Sectorul 5 a dat bani pentru un eveniment ce nu s-a tinut

La sectorul 4, detasari ilegale

Cel mai des intalnita operatiune a fost plata nejustificata pentru lucrari care nu au fost executate.Primul astfel de caz regasit in raportul Curtii de Conturi publicat online este cel al unor plati nejustificate efectuate pentru situatii de lucrari decontate pentru obiective de investitii care contineau cantitati de lucrari neexecutate, in valoare totala de 4,455 milione lei, astfel:De asemenea, primariile au efectuat plati nejustificate pentru cantitati de servicii neprestate sau cantitati de lucrari neexecutate, in valoare totala de 766.000 lei, astfel:Mai mult, la sectorul 3 s-au facut chiar si plati care nu erau datorate, acesta fiind cazul a 20.000 de lei in cadrul unui contract de inchiriere utilaje, prin decontarea unor tarife orare/utilaj mai mari decat cele negociate, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 2.000 lei.S-a facut si plata nejustificata a sumei de 255.000 lei de catre Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 2 reprezentand contravaloarea contributiei pentru economia circulara aferenta cantitatilor de deseuri municipale destinate a fi depozitate, care au depasit cantitatile maxime corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in actul aditional la contractul pentru achizitia serviciului de salubrizare, potrivit caruia, in aceste conditii, contributia trebuia suportata de operatorul de servicii.In cazul sectorul 2 s-a recurs la majorarea, la reofertare, a unor elemente ale pretului total (cotele de cheltuieli indirecte si profit) in unele contracte subsecvente fata de Acordul - cadru incheiat de operatorii economici pentru executia lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte cu consecinta angajarii, lichidarii si efectuarii de plati nelegale in cuantum de 8,956 milioane lei.Nici lacasurile de cult nu au "scapat" de bunavointa primariilor din Bucuresti. Astfel ca in cazul Sectorului 1 s-a inregistrat o plata nejustificataa TVA in valoare de 55.000 lei calculata eronat pentru lucrari de restaurare pictura murala asupra unei sume ce includea deja TVA, aferent careia au fost calculate dobanzi si penalitati de intarziere in suma de 5.000 lei.Nu s-a justificat de 22 lacasuri de cult a unei cote de 15% din sprijinul financiar acordat pentru obtinerea autorizatiilor de securitate la incendiu, autoritatea competenta neeliberand motivat respectivele documente (nefiind necesare) cu consecinta neurmaririi recuperarii de catre sectorul 5 a sumei de 50.000 de lei.In cazul sectorului 5, administratia a platit si nu a mai cerut banii inapoi, suma de 754.000 lei, in anul 2019 pentru organizarea standului dedicat Unitatii Administrativ - Teritoriale Sector 5 la targul expozitional Le Marche International des Professionnels de L'immobilier, ce urma a se desfasura la Cannes Evenimentul a fost anulat datorita pandemiei cauzate de virusul COVID-19, urmatorul fiind programat a avea loc in cursul anului 2021, aferent fiind calculate accesorii de 72.000 lei.Tot in acest sector s-au platit nejustificat 252.000 pentru cheltuieli (transport, cazare si diurna) efectuate cu prilejul a patru deplasari externe, pentru delegatiile formate dintr-un numar mai mare de persoane decat cel permis de lege, in absenta unei aprobari exprese a consiliului local, aferent careia s-au calculat dobanzi si penalitati de intarziere de 41.000 lei.La sectorul 4 s-a cheltuit aproape un million de lei pentru angajarea si plata nejustificata pentru al treilea an, la rand, a sumei de 897.000 lei reprezentand drepturi de personal acordate unor salariati detasati.Acelasi tip de abatere s-a constatat si la Centrul European Cultural si de Tineret UNESCO "Nicolae Balcescu" din subordinea sectorului 4, cand s-a efectuat o plata nelegala de 171.000 lei.