Premierul anunta masuri pentru zona IMM-urilor: Vom adapta infrastructura educationala la cererea de personal calificat

"Astazi, in prima zi de sambata a lunii iulie, marcam si in Romania Ziua Internationala a Cooperatiei (#CoopsDay), dedicata unui sector care asigura o buna parte din productia de bunuri si servicii, locuri de munca, venituri si chiar calificare profesionala, prin sistemul de invatamant dual, pentru multi dintre romani.Perioada deja foarte lunga de cand intreaga lume se confrunta cu pandemia a produs un recul nedorit si in sectorul cooperatist mestesugaresc. Intr-un asemenea context, consider binevenita initiativa Aliantei Cooperatiste Internationale ca evenimentele dedicate acestei zile sa se desfasoare in acest an sub tema "Reconstruim mai bine impreuna". Subscriu la aceasta idee ca depasirea problemelor generate in plan economic si social depinde de modul in care noi toti ne vom mobiliza si ne vom concentra asupra solutiilor si oportunitatilor pe care le avem la indemana in acest moment.Masurile pe care le avem in vedere si noi, la nivelul Guvernului, pentru sustinerea sectorului economic, inclusiv zona intreprinderilor mici si mijlocii si a cooperatiei, pun accent de directionarea responsabila, transparenta si eficienta a resurselor financiare de care vom dispune in perioada urmatoare. Dezvoltarea economica si relansarea post-COVID inseamna mai mult decat cifrele pe care ni le prezinta agentiile de rating , statisticile si analistii economici: de ele depinde standardul de viata al fiecarui roman.De aceea, am prevazut in Planul National de Redresare si Rezilienta proiecte care sa sustina initiativa privata si, prin acestea, si sectorul cooperatiei. Avem si proiecte prin care vom adapta infrastructura educationala la cererea de personal calificat de pe piata muncii si vrem sa extindem la nivel national sistemul de invatamant dual, care s-a dovedit deja un model de succes in sectorul privat. Asa putem asigura forta de munca necesara inclusiv pentru zona de cooperatie, care a oferit intotdeauna oportunitati si pentru persoane din categorii defavorizate.Va urez succes tuturor celor care lucreaza in sectorul cooperatist si sunt convins ca putem continua cu succes traditia indelungata a acestui sector in Romania", a transmis Florin Citu , printr-un comunicat de presa al Guvernului.