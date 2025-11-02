Premierul grec: Cea mai rea parte a crizei a trecut

Cea mai rea perioada a crizei financiare din Grecia a trecut, a declarat premierul elen, George Papandreou.

"Cred ca ce era mai rau din criza a trecut, cel putin varful crizei", a declarat acesta, relateaza Reuters.

Pe de alta parte, el a recunoscut ca mai este mult de munca si ca va fi foarte dificil. "Grecia si-a regasit credibilitatea. Bineinteles, trebuie facute schimbari pe termen scurt si apoi trebuie atacate problemele mai profunde", a adaugat premierul elen.

Papandreou admite ca impunerea unor masuri va fi foarte dificila din cauza problemelor sociale pe care le implica. "Este dureros, deoarece restrictiile, scaderea salariilor si masurile economice vor fi resimtite de toata populatia pentru multi ani de acum inainte", a spus prim ministru grec.

"Speranta si convingerea mea este ca vom reusi sa iesim din aceasta criza", a adaugat el.

In prezent, Grecia are o datorie de aproximativ 300 de miliarde de euro, in timp ce PIB-ul anual este de 240 de miliarde de euro. Pana la sfarsitul lunii mai, tara trebuie sa imprumute 16 miliarde de euro, pentru a face fata rambursarilor.

