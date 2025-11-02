Premierul grec: Cea mai rea parte a crizei a trecut

Autor: Teodora Bodeanu
Duminica, 04 Aprilie 2010, ora 22:40
1271 citiri
Premierul grec: Cea mai rea parte a crizei a trecut
Foto: Reuters

Cea mai rea perioada a crizei financiare din Grecia a trecut, a declarat premierul elen, George Papandreou.

"Cred ca ce era mai rau din criza a trecut, cel putin varful crizei", a declarat acesta, relateaza Reuters.

Pe de alta parte, el a recunoscut ca mai este mult de munca si ca va fi foarte dificil. "Grecia si-a regasit credibilitatea. Bineinteles, trebuie facute schimbari pe termen scurt si apoi trebuie atacate problemele mai profunde", a adaugat premierul elen.

Papandreou admite ca impunerea unor masuri va fi foarte dificila din cauza problemelor sociale pe care le implica. "Este dureros, deoarece restrictiile, scaderea salariilor si masurile economice vor fi resimtite de toata populatia pentru multi ani de acum inainte", a spus prim ministru grec.

"Speranta si convingerea mea este ca vom reusi sa iesim din aceasta criza", a adaugat el.

In prezent, Grecia are o datorie de aproximativ 300 de miliarde de euro, in timp ce PIB-ul anual este de 240 de miliarde de euro. Pana la sfarsitul lunii mai, tara trebuie sa imprumute 16 miliarde de euro, pentru a face fata rambursarilor.

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”
Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Ministrul Muncii susține că astfel Guvernul încearcă să aibă...
Ce ar înseamna o coaliție AUR-PSD pentru economie: „Cei care vor destabilizarea economică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”
Ce ar înseamna o coaliție AUR-PSD pentru economie: „Cei care vor destabilizarea economică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”
În ultimele luni, Partidul Social Democrat (PSD) a demonstrat o tendință vădită de ruptură față de colaborarea cu coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a guvernului Ilie Bolojan privind mai multe...
#criza Grecia, #George Papandreou Grecia , #stiri economice
Comentarii
Poza eanu
eanu
rank 1
in fanar precum se vede
unii grecotei cu spitu' Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: "Nici nu va imaginati ce mesaje am primit"
Adevarul.ro
Caz straniu in Germania. Si-a luat Mercedes de 100.000 de euro si a descoperit ca are placute de frana de lemn
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”
  2. Ce ar înseamna o coaliție AUR-PSD pentru economie: „Cei care vor destabilizarea economică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”
  3. Noile reguli de repartizare a consumului de energie termică în imobile. Algoritmul propus de ANRE
  4. Lukoil nu a trimis nicio notificare referitor la o potențială tranzacție a activelor din România. Consiliul Concurenței: "Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani"
  5. Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”
  6. Criza mondială e gata pregătită. Bula a ajuns în faza de ”pui prăjit”. Când vine prăbușirea?
  7. Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin
  8. Cinci profesii bine plătite pe care inteligența artificială nu le va înlocui
  9. Avertisment pentru Generația Z de la un economist legendar. "Ar putea ajunge mai săraci decât părinții lor"
  10. TP-Link, la un pas de interdicție în SUA. Există suspiciuni de legături cu Beijingul și riscuri pentru securitatea națională