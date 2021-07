Reformele asumate de premierul Florin Citu, prezentate unei delegatii a Bancii Mondiale

Delegatia a fost conduse de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala. Banca Mondiala a felicitat Guvernul Romaniei pentru cresterea economica asteptata in 2021 , Romania fiind printre putinele tari in care contractia economica din 2020 ar urma sa fie recuperata in 2021, in totalitate. Totodata, delegatia a felicitat Romania si pentru procesul de vaccinare, arata comunicatul de presa al Guvernului.Conform sursei citate, premierul Florin Citu a prezentat la aceasta intalnire reformele pe care Guvernul si le asuma - reforma pensiilor, asigurarea sustenabilitatii fiscale si echitate in sistemul de pensii. Reforma salarizarii in sistemul public, unde premierul a subliniat ca trebuie intarita legatura dintre salarizare si performanta. Totodata, acesta a multumit Bancii Mondiale pentru cooperare si sprijin in realizarea reformelor, mai ales cele din domeniul social: educatie si sanatate."Prim-ministrul a anuntat ca in aceasta perioada este si ministru interimar al Finantelor, iar din acest punct de vedere cele mai importante reforme si obiective ale sale sunt: reforma companiilor de stat, modernizarea administratiei fiscale, e-Facturare dar si Banca Nationala de Dezvoltare. Prim-ministrul a mai precizat ca prin proiectele din PNRR se va pune accent pe digitalizarea sectorului public, dar si pe economia verde. Totodata, premierul a apreciat sprijinul Bancii Mondiale pentru cele doua proiecte din PNRR", mai indica sursa mentionata.