Presa internationala - Economia japoneza a iesit din recesiune

Economia jaoneza a iesit din recesiune in cel de-al doilea trimestru al acestui an, a anuntat guvernul japonez luni, inregistrandu-se o rata de crestere economica anualizata de 3.7 procente, in baza unei reveniri puternice a exporturilor. Astfel, Japonia intra in randul economiilor care au depasit recesiunea, precum Germania si Franta.

Refacerea, in trimestrul aprilie - iunie, a fost condusa catre cererea crescanda de produse pentru export, in principal electronice, informeaza Associated Press.

Livrarile catre China si catre alte piete emergente au fost cu precadere puternice. Exporturile au crescut cu 6.3 procente fata de trimestrul anterior, cea mai puternica crestere din 2002.

Masurile de stimulare economica adoptate de guvernul nipon, precum subventiile pentru bunurile ecologice si infuzii de lichiditati, au fost, de asemenea, de folos, in ciuda parerii initiale a economistilor privind utilitatea redusa a acestor masuri.

In ciuda cresterii exporturilor, economistii considera ca acest avant economic poate ramane rapid fara energie dat fiind faptul ca cererea domestica ramane in continuare slaba. Salariile sunt in scadere iar rata somajului a crescut la maxima ultimilor sase ani la 5.4 procente, in conditiile in care companii precum Toyota si Sony au facut disponibilizari masive.

Ads

In timpul celui de-al doilea trimestru, compensatiile pentru angajati au scazut cu 1.7 procente, in vreme ce cheltuielile la nivelul consumatorilor au crescut cu 0.8 procente.

"Cand privesti cifrele, contrastul dintre cererea externa si cea interna este la fel de evident precum cel dintre noapte si zi", a declarat Hiroshi Watanabe, economist la un institut de cercetare japonez. "In conditiile in care platile catre angajati sunt in scadere, este dificil sa vedem o crestere la consumul individual".

Refacerea celei de-a doua economii a lumii a venit dupa o contractie continua, timp de un an, a Produsului Intern Brut, perioada care a inclus si cea mai puternica depreciere a PIB-ului in trimestrul final al lui 2008, cand economia s-a contractat cu 13.1 procente.

Stirile despre Japonia vin pe fondul unor simptome de refacere a economiei globale. Saptmana trecuta Franta si Germania, cele mai mari doua economii ale Europei, au anuntat ca au intrat pe crestere economica in cel de-al doilea trimestru, in vreme ce Hong Kong a declarat, de asemenea, ca a inregistrat crestere economica dupa o recesiune lunga de un an.

Ads

Totusi, bursele de actiuni japoneze au scazut in baza ingrijorarii generate de sentimentul slab la nivelul consumatorului, in Statele Unite, fapt ce poate afecta exporturile japoneze. Principalul indice al bursei japoneze, Nikkei 225, a scazut cu 2.2 procente.

Ministrul japonez al economiei si politicii fiscale, Yoshimasa Hayashi, a avertizat ca factorii de risc raman in continuare puternici, incluzand somajul in crestere si o productie scazuta.

"Productia este inca la un nivel scazut iar ingrijorarile sunt mari privind o inrautatire a situatiei somajului. Tribune, deci, sa nu ignoram aceste riscuri", a declarat ministrul pe postul national de televiziune.