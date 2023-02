Presa internationala: Un nou scandal zguduie Societe Generale

Presedintele bancii franceze Societe Generale, Daniel Bouton, a demisionat din functia pe care o ocupa. Acesta si-a justificat decizia prin intentia de a proteja banca.

"Mi-am prezentat demisia. Conducerea bancii va alege un nou presedinte pe 6 mai. Aleg sa plec acum pentru a proteja banca. Am devenit tinta unor atacuri intense care, intr-un final, vor afecta compania de care sunt foarte legat", a declarat Bouton, citat de AFP.

Bancherul, care a admis ca "in mod cert am facut erori", a spus ca isi va parasi funcita ca orice alt angajat.

Societe Generale a negat luni informatiile din presa conform carora s-ar putea confrunta cu pierderi de pana la 10 miliarde euro din cauza investitiilor riscante facute in ultima perioada, in conditiile in care anul trecut a anuntat pierderea a 4.9 miliarde euro din cauza tranzactiilor efectuate de catre Jerome Kerviel.

Cotidianul francez de stanga, Liberation a publicat informatii conform carora o societate de investitii apartinand Societe Generale a investit masiv in instrumente financiare complexe care au lasat banca cu 10.4 miliarde de euro blocati in active toxice, inca de la inceputul lui 2008.

Raportul de presa detaliat care a ocupat patru pagini din cotidianul amintit, sub titlul "Celalalt scandal de la Societe Generale", califica instrumentele in care au fost blocati banii ca "nevandabile". Raportul mai adauga ca "chiar in conditiile in care banca a inregistrat pierderi de doar 1.2 miliarde euro, nota finala ar putea ajunge la 10 miliarde".

Ads

Raspunsul Societe Generale a fost ca respectivul cotidian confunda pierderile cu transferul activelor catre alte divizii. Banca a mai precizat ca pierderile diviziei sale de investitii, incriminata in presa, au fost de 258 milioane euro, in 2008, dupa plata taxelor, dupa cum se arata in declaratia privind rezultatele bancii din februarie, anul acesta cand Societe Generale a anuntat un profit net, in ciuda crizei financiare.

Societe Generale a declarat ca profitul net de 2 miliarde de euro, inregistrat in 2008, vine dupa profitul de 947 milioane euro cand a absorbit pierderea enorma atribuita actiunilor neautorizate ale lui Jerome Kerviel.

Banca a socat lumea financiara anul trecut cand a anuntat pierderile pe care a fost nevoita sa le marcheze, in conditiile in care traderul Jerome Kerviel a declarat ca a efectuat tranzactii de peste 50 miliarde de euro.

Kervel s-a predat la politie dupa ce banca a facut publice pierderile si a fost acuzat de abuz de incredere, falsificare de documente si accesare ilegala a computerelor.

Societe Generale detine in Romania pachetul majoritar al BRD.