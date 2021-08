Scumpirea abruptă a transportului în comun, taxată acid de locuitorii Capitalei. „Fac blatu', ce sa fac? De unde să scot bani”

Trecerea bruscă de la 1,3 lei per călătorie la 3 lei a fost motiv de nemulțumire în fața ghișeelor din stațiile de autobuz, ieri și astăzi, zile extreme de călduroase în București, când cei mai mulți nu știau sau au uitat complet de această majorare.„Chiar nu știam. Nu urmăresc presa. Nu am timp pentru că lucrez de dimineața până seara. Sunt enervată pentru că nu îmi permit să dau dublu acum. Am rămas mască. Ăștia ne pun pielea în băț”, a declarat pentru Ziare.com o doamnă revoltată în fața casei de bilete.Cei mai afectați de această scumpire s-au declarat cei care locuiesc în Sectorul 5, unde metroul lipsește și scumpirea a fost de doar 50 de bani în acest caz, iar în metrou condițiile de transport sunt mult mai bune decât în tramvaiele vechi de zeci de ani și murdare din Sectorul 5, este părerea oamenilor.„Metrou este abia în zona cimitirului Bellu. Ar fi o variantă. N-am cum să ajung până acolo. Trebuie să iau autobuzul 141 multe stații. Nu sunt mulțumit, dacă asta mă întrebați”, ne-a declarat un domn care se grăbea spre serviciu.Alți locuitori ne spuneau că nici nu se gândesc să plătească, pentru că nu au de unde și vor protesta făcând „blatul”. „Asta vor, asta le dam. Totul merge, da' nu merge. Fac blatu', ce să fac? De unde să scot bani”.Comentarii legate de scumpirea călătoriei în București au curs râuri pe toate rețelele de socializare. Sute de comentarii cu nemulțumiri exprimate de locuitorii Capitalei.Unii dintre ei chiar dacă înțeleg că era nevoie de o majorare consideră că trecerea este prea abruptă în cazul transportului de suprafață. Sunt și locuitori care sunt de părere că prețul de sub 1 euro / călătorie este ridicol, afară lucrurile stând mult mai scump.„Normal că oamenii sunt șocați. De ce s-au scumpit toate tocmai acum?”„O mizerie de transport public, nu discut despre scumpire... Aș discuta despre condiții”.„Tramvaiele sar de pe sine, sinele intra prin podeaua tramvaielor… transport integrat, ce să mai”.„Că să descurajeze traficul auto, multe țări civilizate au făcut gratuit transportul în comun. Din păcate, la noi se ieftinesc doar salariile”.„Atâta timp cât aproximativ 50% au gratuitate pe transport, nu o să meargă STB-ul în veci, tovarășii controlori controlează pe cine vor ei. Merg fără masca în transportul public și nimeni nu le spune nimic. Oare de ce???”Chiar și cu această majorare de preț, locuitorii Capitalei vor plăti mai puțin decât în alte orașe mari din țară, cel puțin la nivel de abonamente lunare nominale, potrivit unei analize realizată de econmedia.ro.Pentru o singură călătorie cu autobuz, tramvai sau troleibuz, un bucureștean va plăti 3 lei. Dintre orașele comparate, cel mai puțin plătește un locuitor din Constanța, respectiv 1,5 lei, mai puțin decât plătește, în prezent, un bucureștean. Locuitorii din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara scot din buzunar câte 2,5 lei pentru o călătorie, deseori limitată la o linie sau o anumită perioadă de timp.În schimb, un abonament de o zi va costa 8 lei în București, mai ieftin fiind tot în Constanța, acesta fiind 5 lei. În schimb, în Cluj-Napoca sau Timișoara un abonament de o zi costă 14 lei, respectiv 12 lei.Un abonament lunar nominal nelimitat, valabil pentru toate liniile, este cel mai ieftin în București și în Oradea, respectiv 80 lei, în timp ce în Cluj-Napoca este cel mai scump, adică 138 lei.Totodată, un raport Eurostat arăta că România avea, până la data de 1 august, unele dintre cele mai mici tarife la transportul în comun din Uniunea Europeană, cu aproape 40% mai scăzute decât media europeană.În Berlin (Germania), fiecare bilet costa 2,90 euro. În capitala Austriei, Viena, călătoria costă 2,40 euro. În Roma şi Madrid, oamenii achită 1,50 euro pentru o călătorie cu mijloacele de transport în comun. Si cum in fiecare mare oraş există abonamente care pot să avantajeze, spre exemplu, francezii sau turiştii care vin să viziteze Parisul scot din buzunar 1,90 euro.În Ungaria, prețurile sunt piperate. O călătorie cu autobuzul sau tramvaiul înseamnă 320 de forinți, aproximativ 5 lei, metroul fiind mai ieftin, undeva la 4,10 lei. Dar exista si varianta combo (pentru suprafață și subteran) de 490 forinți, care ar însemna aproape 8 lei.