Pretul bitcoin a scazut vineri, in urma intensificarii apelurilor autoritatilor din China pentru combaterea minarii si a tranzactiilor cu criptomoneda

Vicepremierul chinez Liu He si Consiliul de Stat au afirmat intr-un comunicat ca este necesara o reglementare mai stricta pentru a proteja sistemul financiar.Comunicatul, publicata vineri seara tarziu, afirma ca este necesara "combaterea minarii si tranzactionarii bitcoin si prevenirea cu hotarare a transmiterii riscurilor individuale la nivel social". Pretul Bitcoin pe platforma Coin Metrics a scazut cu mai mult de 8% , pe masura propagarii informatiei, parte a unui declin mai larg, in care criptomoneda s-a depreciat cu peste 40% de la un maxim record.Anuntul autoritatilor chineze a venit la doar o zi dupa ce oficialii americani s-au angajat sa inaspreasca reglementarile fata de utilizarea criptomonedelor pentru "activitati ilegale in general, inclusiv pentru evaziune fiscala".Departamentul Trezoreriei a declarat ca va impune raportarea transferurilor de criptomonede de peste 10.000 de dolari, la fel ca in cazul numerarului.Preocuparile din China se concentreaza pe o serie de probleme."Este necesar sa se mentina buna functionare a pietelor de actiuni, obligatiuni si valute, sa se reprime sever activitatile ilegale cu valori mobiliare si sa se pedepseasca sever activitatile financiare ilegale", se mentioneaza in comunicat.Banca centrala a Chinei este una dintre primele din lume care si-a dezvoltat propria moneda digitala, bazata pe yuan.Rezerva Federala din SUA a anuntat joi ca va lansa in curand un raport care prezinta propriile sale cercetari in domeniul unei monede digitale a bancii centrale.