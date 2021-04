Care este pretul mediu pentru testele COVID-19 si cu cat au scazut fata de anul trecut

Pretul testelor rapide

In ceea ce priveste testele rapide antigen, acestea pot fi achizitionate online pentru autotestare sau pot fi efectuate intr-o clinica medicala.In mediul online, sunt comercializate diverse tipuri de teste antigenice rapide, pretul acestora osciland in functie de mai multi factori, cum sunt numarul de teste ambalate intr-o cutie, modul in care se recolteaza proba, compania producatoare.In functie de platforma online de pe care se achizitioneaza, un test rapid cu recoltare din saliva costa intre 30 lei si 59 lei, iar pentru o trusa care contine 5 teste pretul variaza de la 119 lei la 238 lei.In acelasi timp, pretul unui test cu recoltare din exsudat nazofaringian, achizitionat online, poate costa intre 26 lei si 37 lei, in timp ce un kit cu 5 teste costa intre 99 lei si 238 lei, iar o trusa cu 20 de teste poate fi achizitionata la preturi intre 450 si 900 lei.Efectuarea unui test rapid antigen intr-un centru de testare poate costa intre 85 lei si 150 lei daca este recoltat din exsudat nazofaringian si aproximativ 150 lei daca este recoltat din saliva.Testele efectuate pentru detectarea prezentei anticorpilor dezvoltati ulterior infectarii cu virusul SARS CoV-2, pot fi calitative si/sau cantitative. Testele efectuate in centrele de recoltare specializate detecteaza calitativ si masoara cantitativ anticorpii de tip IgG si IgM.Simultan cu inceperea etapei de vaccinare anti Covid-19, au aparut noi teste pentru evaluarea si urmarirea imunizarii post vaccinare sau post infectie. Testul de anticorpi IgG/IgM anti-Spike este cel care evalueaza atat raspunsul imun al organismului dupa vaccinare, cat si in urma bolii.In functie de clinica in care sunt efectuate, testele pentru detectarea anticorpilor de tip IgG si IgM costa intre 145 lei si 240 lei, iar cele pentru anticorpii IgG/IgM anti-Spike costa intre 94 lei si 240 lei.Testele comercializate online, care pot fi efectuate la domiciliu, indica doar calitativ prezenta anticorpilor si pot si achizitionate in truse de 1, 2, 5 sau 25 de teste.Astfel, in functie de platforma online de pe care este achizitionata, o trusa care contine un test poate costa intre 34 lei si 60 lei, iar cea cu 2 teste intre 110 lei si 120 lei. Pentru trusele cu cate 5 teste, preturile variaza intre 120 lei si 299 lei, in timp ce pentru cele cu 25 de teste preturile pot ajunge la 575 lei.Consiliul Concurentei va continua monitorizarea preturilor atat a testelor pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, cat si a celor pentru detectarea anticorpilor dezvoltati ulterior infectarii si, in situatia in care va constata incalcari ale legii, va interveni utilizand toate instrumentele legale pe care le are la dispozitie.