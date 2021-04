Romanii ar putea fi nevoiti sa aloce buget mai mare pentru paine, patiserie sau cozonac

Pretul cerealelor la bursa din Chicago se afla in crestere accelerata

Graul a atins luni, 26 aprilie, cel mai inalt nivel de dupa februarie 2013

Pentru Romania, vestea ar putea fi una buna pentru sectorul agricol, care a avut anul trecut un an foarte slab, doar 3.8% din PIB , si a avut efect net de scadere economica.Pe de alta parte, de preturile ridicate ar beneficia fermierii care au tinut recolta, desi o buna parte au ales sa lichidizeze inainte de valul recent de majorare a preturilor."Ar putea fi, insa, un semn bun pentru viitor, desi, in privinta noii productii, este inca un drum foarte lung pana la asezarea pietei si a preturilor. Pe de alta parte, pentru consumatori, deja apasati de o tendinta de accentuare a inflatiei, nu este o veste prea buna", explica Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Romania, pe locul unu in UE la consumul de paine, are sanse mari sa beneficieze, in continuare, de cel mai mic pret din Uniune, aflat, potrivit Eurostat , cu 47% sub media europeana, doar ca asta nu va insemna ca romanii nu ar fi nevoiti sa se obisnuiasca sa aloce un buget mai mare pentru paine, patiserie sau chiar cozonac.Dinamica a fost oglindita si in Europa, pe bursa MATIF. De la inceputul lunii cresterea porumbului (in SUA) depaseste 21%, iar a graului, 19%. Trendul era deja clar definit atunci cand Departamentul American pentru Agricultura (USDA) a anuntat suprafete plantate cu porumb sensibil mai reduse fata de asteptari.Stocurile globale au fost de asemenea revizuite in scadere la raportul din aprilie, in timp ce China, in dorinta de a-si reface efectivele de porci devastate anterior de boala, importa cantitati record. De la inceputul anului comenzile atingeau 15.7 mililioane de tone, cea mai ridicata cantitate din ultimii 26 de ani. Potrivit unor informatii neconfirmate oficial si oferite de Bloomberg, ar putea fi vorba de noi achizitii ale Chinei de peste 1 milion de tone.In conditiile in care nivelul de acoperire de stocuri finale/cerere a ajuns la un foarte coborat reper de 33, speculatorii au considerat ca este cazul sa acumuleze pozitii de crestere (long), la un moment dat volumul acestora reprezentand 169% din stocurile finale."De atunci, cifrele arata o diminuare a pozitionarii fondurilor in favoarea cresterii, insa ritmul este redus (doar 4% din volumul anterior, pe 20 aprilie, pentru capitalul administrat, categorie care include anumite tipuri de fonduri de hedging si traderi)", mai spune Cazacu.Desi presiunea este mai redusa fata de porumb, variatiile sunt, totusi, semnificative, suficiente incat sa propulseze indicele materiilor prime agricole in cel mai rapid ritm din ultimii ani, atat in varianta DBA (Invesco) cat si in cea BAS (Bloomberg).In conditiile in care, mai ales in tarile cu venit mic pe cap de locuitor, cosul zilnic include o pondere ridicata a alimentelor, impactul asupra preturilor se resimte mai ales in tarile mai sarace. Momentul nu este unul favorabil, in conditiile in care restrictiile economice afecteaza, de asemenea, in special tarile cu infrastructura digitala redusa, si cu procente mari din populatie angajate in segmente care utilizeaza intensiv forta de munca.Un nou raport esential pentru piata va fi publicat in SUA pe 12 mai. Daca piata nu se va ajusta pana atunci, sau curand dupa aceea, ar putea deveni dificil de evitat un risc marit de scumpire a produselor din grau si porumb, inclusiv a painii si malaiului. Cu toate acestea, fenomenul cotatiilor mai ridicate la cereale precum graul si porumbul este global, astfel, eeste de asteptat ca preturile relative sa se pastreze.