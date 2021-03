Preturile petrolului continua sa scada, pe fondul carantinei impuse de Europa si Asia. Circulatia navelor in Canalul Suez ramane blocata

Cotatiile petrolului au pierdut majoritatea cresterilor consemnate in sedinta precedenta, determinate de stirile privind esuarea unei nave comerciale de mari dimensiuni in canalul Suez. Investitorii ignora acum acest blocaj, avand in vedere ca numai o mica parte din titeiul mondial este livrat prin acest canal.Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a scazut cu 4,38%, la 58,50 dolari pe baril, iar pretul petrolului Brent cu 4,19%, la 61,71 dolari pe baril.