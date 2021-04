Efectul pandemiei asupra pietei imobiliare: Pretul apartamentelor noi va stagna, in timp ce creste interesul pentru case

Daniel Crainic, director marketing Imobiliare.ro. afirma ca pandemia a generat modificari in comportamentul cumparatorului. Intre acestea se inscrie o crestere cu pana la 20% a interesului pentru case, duplexuri, locuinte cu acces la curte."Un alt trend este o crestere a interesului pentru apartamentele mai mari, de 3 sau 4 camere, care ofera un spatiu suplimentar pentru amenajarea unui birou sau a unui spatiu de lucru, respectiv care ofera acces la terase mari.De asemenea, vedem o predilectie pentru tranzactiile mai costisitoare si credem ca se contureaza trendul de a investi mai mult in propria locuinte, ca parte din calitatea vietii, fie ca vorbim de suprafete mai mari, de proiecte mai calitative, de o pozitionare mai buna".Potrivit dr. Ion Radu Zilisteanu, profesor in economie, actuala tendinta de orientare a cumparatorilor catre case ar putea crea, insa, o problema dezvoltatorilor imobiliari:"Sunt foarte multe unitati locative in blocuri noi. Unele dintre ele ar putea sa se vanda foarte greu sau sa necesite reduceri de preturi pentru a se putea vinde. Estimez, astfel, o scadere a preturilor garsonierelor si a apartamentelor de bloc. Momentan, este o presiune pe case. Totusi, este greu de spus acum daca se vor inregistra cresteri de preturi la case. Situatia este foarte fluida si este greu de facut un pronostic", adauga dr. Zilisteanu.Daniel Crainic, repezentantul Imobiliare.ro, sustine ca pana in prezent nu a fost observata o tendinta de scadere a pietei: "Desi multi specialisti prevesteau apocalipsa pietei rezidentiale, am asistat in aceasta perioada la un numar ridicat de tranzactii si chiar la consolidari de preturi ".Principalii pierzatori ai pandemiei raman, insa, proprietarii care isi dau apartamentele vechi in chrie:"In orasele mari, studentii, care reprezinta un segment important in aceasta piata, au disparut efectiv, evaporandu-se astfel o parte din cerere. Au avut de suferit in special proprietarii apartamentelor vechi in a caror amenajare nu s-a investit, cererea fiind mai mica, aceasta s-a orientat spre cele mai bune apartamente din piata", precizeaza reprezentantul Imobiliare.ro.