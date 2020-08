Pretul aurului a inregistrat primul declin saptamanal de la inceputul lunii iunie

Saptamana a inceput cu aurul aflat la un nivel record, dar cotatiile au fost trase in jos ulterior de mai multi factori, intre care sperantele legate de un vaccin pentru Covid19 si o crestere a randamentelor titlurilor de Trezoreriei americane, a spus Chris Gaffney, presedinte pentru piete mondiale la TIAA Bank.Randamentul obligatiunilor Trezoreriei SUA pe termen de 10 ani a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele opt saptamani, vineri atingand 0,593%, fata de 0,562% vinerea trecuta.Aurul cu livrare in decembrie a scazut vineri cu 20,6 dolari, respectiv cu aproape 1,1%, si a incheiat tranzactiile la 1.949,8 dolari uncia. Pe ansamblul saptamanii, pretul aurului a coborat cu circa 3,9%, potrivit datelor FactSet.Marti, contractele futures pentru aur au consemnat cel mai mare declin zilnic dupa 15 aprilie 2013."Daca ar trebui folosit un cuvant pentru a descrie evolutia pretului aurului in aceasta saptamana, cuvantul potrivit ar fi 'nebuneasca'", a declarat Lukman Otunuga, analist senior la firma FXTM.El a mai spus ca "dupa marcarea accentuata a profiturilor la inceputul saptamanii, metalul pretios a revenit la peste 1.950 dolari uncia".In opinia sa, investitorii vor continua sa fie atrasi de metalul pretios din cauza tensiunilor dintre Statele Unite si China, blocajul din SUA legat de masurile de stimulare si de lipsa de atractivitate a dolarului.Intre timp, pretul argintului cu livrare in septembrie a coborat cu 1,63 dolari, respectiv cu 5,9%, incheind tranzactiile de vineri la 26,089 dolari, dupa o crestere de 6,7% in ziua anterioara. Pretul argintului a inregistrat o pierdere saptamanala de 5,3%.