Pretul energiei electrice va scadea cu 1,89% de la 1 iulie

Decizia a fost luata in sedinta Comitetului de reglementare al ANRE de luni, 29 iunie 2020, cand au fost aprobate ordinele pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate clientilor casnici in perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 de catre furnizorii de ultima instanta: CEZ Vanzare, Electrica Furnizare, E.ON Energie Romania, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Engie Romania, Tinmar Energy."Raportat la perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, tarifele reglementate aplicate de catre furnizorii de ultima instanta obligati (care asigura 99,9% din consumul celor aproximativ 6 milioane de clienti casnici pentru care se aplica tarife reglementate) au scazut in medie cu 1,89%", potrivit comunicatului.ANRE aminteste ca perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 este ultima de aplicare a tarifelor reglementate pentru clientii casnici si de stabilire a preturilor pentru energia electrica livrata si a cantitatilor de energie electrica vandute de producatori furnizorilor de ultima instanta pe baza de contracte reglementate.Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client casnic va trebui sa isi aleaga un furnizor in functie de nevoile specifice si de ofertele concurentiale puse la dispozitie de catre acestia."Pentru a veni in sprijinul clientilor casnici in perioada urmatoare ANRE va elabora cadrul de reglementare necesar liberalizarii complete a pietei de energie electrica, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, prin care se vor stabili inclusiv obligatiile furnizorilor de ultima instanta si modalitatile de informare a clientilor casnici cu privire la liberalizarea pietei de energie electrica (prin intermediul facturilor emise, paginii de internet, prin afisare la punctele de informare etc.)", mai spun reprezentantii ANRE.De asemenea, ANRE a pus la dispozitie, pe pagina proprie de internet, o aplicatie web denumita "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice". Acest instrument, independent si necomercial, al carui scop este sa permita compararea preturilor de furnizare si a conditiilor oferite de furnizorii de energie electrica, inainte de a alege un anume furnizor sau o anume oferta-tip.