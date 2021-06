Preturile mondiale la alimente sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce s-a scumpit cel mai mult

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna mai 2021, acest indice a crescut pana la 127,1 puncte, de la o valoare de 121,3 puncte in luna aprilie (o cifra revizuita usor in sus fata de valoarea initiala de 120,9 puncte).Cresterea din ultima luna a fost stimulata in primul rand de avansul preturilor la cereale, care au inregistrat o crestere de 6% comparativ cu luna aprilie si una de 36,6% in ritm anual. In interiorul acestei categorii, preturile la porumb au fost in frunte, cu un avans de 89,9% comparativ cu luna mai a anului trecut.De asemenea, pretul uleiurilor vegetale a crescut cu 7,8% in luna mai, in principal ca urmare a majorarii cotatiilor la uleiul de palmier, in contextul unei cresteri modeste a productiei in Asia de Sud-Est, in timp ce cotatiile la ulei de soia au fost influentate de perspectivele unei cereri mondiale robuste din partea producatorilor de biodiesel.Preturile la zahar au crescut cu 6,8%, in mare parte ca urmare a ingrijorarilor cu privire la productia scazuta din Brazilia, cel mai mare exportator mondial de zahar, sustine FAO. In paralel, preturile la carne au crescut cu 2,2% comparativ cu luna aprilie iar preturile la lactate au inregistrat un avans de 1,8%.Tot joi, FAO a dat publicitatii si primele sale estimari cu privire la productia mondiala de cereale in 2021, prognozand o recolta record de aproape 2,821 miliarde de tone, in crestere cu 1,9% comparativ cu nivelul din 2020. Potrivit FAO, prognozele sale referitoare la o productie record de cereale sunt sustinute de o crestere preconizata de 3,7% a productiei de porumb, in timp ce productia de grau ar urma sa inregistreze un avans de 1,4% iar cea de orez un avans de 1%.Consumul mondial de cereale in 2021/2022 este asteptat sa creasca si el cu 1,7% pana la un nou maxim de 2,826 miliarde de tone, cu putin peste nivelul productiei. "Consumul mondial de cereale este preconizat sa creasca in tandem cu populatia globului", subliniaza FAO.