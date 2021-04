Cat costa carnea de miel in primavara 2021. Comparatie intre tarifele producatorilor si preturile de pe internet

Spre deosebire de anii trecuti, romanii nu mai cumpara un miel intreg si aleg cantitati mai mici.Pulpele costa in medie 30 de lei kilogramul, iar organele folosite pentru drob, in jur de 20 de lei, potrivit Stirile Pro TV Drobul gata preparat este de gasit la 30 de lei kilogramul.Un roman din trei cumpara direct de la producatori, potrivit unui sondaj.Fata de anul trecut, vanzarile online au crescut cu 36%. desi preturile sunt mai mari. Pretul unui kilogram de carne pleaca de la 40 de lei si poate ajunge la 100 de lei, daca alegeti miel din Noua Zeelanda.In sezonul rece, in magazinele online cererea pentru produsele din capra si oaie reprezenta doar 10% din totalul comenzilor. In martie aceasta a crescut la 20%, iar estimarile arata ca in aprilie vanzarile vor atinge 70% din total. Comanda medie este de 310 de lei, cu 30% mai mult fata de o perioada obisnuita.In magazinele virtuale, cererea pentru carnea de capra si de ied a crescut cu 150% fata de anul trecut.