Preturi in crestere ale apartamentelor de vanzare in Europa, in 2020. Cum au stat lucrurile in Romania

Datele centralizate de Olx Group arata ca, tot la nivel european, in privinta preturilor la chirii pentru apartamente cea mai importanta scadere a fost inregistrata in Portugalia si Bulgaria (-11%), urmata de Polonia (-5%) si Romania (-3%). In paralel, chiriile pentru acelasi tip de imobile au crescut cu 4% in Rusia, respectiv cu 3% in Ucraina.Potrivit sursei citate, casele oferite spre vanzare au avut preturi mai mari in Europa, cu o singura exceptie, si preturi mai mici in America Latina si Asia-Pacific. Astfel, in Europa, cea mai mare crestere a fost inregistrata in Ucraina (36%) si Bulgaria (34%), iar Romania a inregistrat o crestere de noua procente, intre primul si ultimul trimestru al anului 2020. Singura tara europeana in care preturile pentru casele de vanzare au fost in scadere a fost Portugalia (-3%).Tarile analizate din America Latina au inregistrat scaderi semnificative ale preturilor de vanzare ale caselor, in special in Ecuador (-43%), Peru si Brazilia (cu cate -27%).In privinta caselor oferite spre inchiriere, in Europa s-a consemnat o scadere de 30%, respectiv 26% in cazurile Ucrainei si Bulgariei, respectiv crestere cu 28% in Rusia. In Romania s-a inregistrat o scadere de 6%.Pe segmentul terenurilor se inregistreaza un salt al preturilor de pana la 24% in Ucraina, 19% in Romania si 12% in Polonia.Analiza Olx Group a avut la baza datele colectate in 2020 de pe platformele de anunturi de imobiliare detinute de companie in 13 state din Europa, America Latina si Asia-Pacific, care impreuna reprezinta 11% din populatia lumii si 8% din PIB -ul global. Printre aceste state se afla si Romania.