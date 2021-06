Pretul locuintele ANL va reveni la nivelul din 2019: "Vom porni de la pretul de constructie, din care scadem amortizarea, inclusiv chiriile platite"

"Nu se mai ia in considerare aceasta valoare de inlocuire, sunt si apartamente construite acum 20 de ani, ele s-au amortizat intr-un fel, si-atunci, mecanismul pe care noi l-am propus si Guvernul l-a aprobat, are in vedere pretul de constructie al apartamentului pe care il ocupa tinerii, din care se scade amortizarea, adica nivelul chiriei aplicate, pentru ca este un venit care deja s-a incasat de-a lungul timpului. Se aplica un coeficient de indice al localitatilor, pentru ca nu poate fi acelasi pret in capitala tarii ca intr-un oras din provincie si se aplica o inflatie la acest mecanism, a detaliat ministrul.Ministrul Cseke Attila a precizat ca reglementarile de pana acum nu veneau in sprijinul tinerilor, ci aveau doar scopul de a vinde apartamentele din imobilele mai vechi, construite cu costuri mai mici, la preturi similare unora noi Cseke Attila a dat cateva exemple: "O locuinta din Bucuresti, sectorul 2, cu o suprafata de 90 mp, construita in 2009, care in 2019 costa 144.747 lei, iar in 2020 a costat 242.721 lei, in urma actului normativ ar ajunge sa coste 150.092 lei. Iar o locuinta ANL din Cluj-Napoca, construita in 2003, cu o suprafata de 62 mp, care in 2019, a costat 97.378 lei, iar in 2020 aceasta suma a crescut la 161.832 lei, ar costa 86.215 lei."Ministrul Dezvoltarii a declarat, in luna mai, ca anul trecut s-a inregistrat "o crestere exponentiala a pretului locuintelor ANL pentru tineri, de pe o zi pe alta"."Noi vrem sa dam mesajul ca aceste locuinte sunt construite pentru tineri. (...) Avem in vedere posibilitatea de acces a tinerilor la aceste locuinte, si atunci mecanismul pe care il propunem, si care este prevazut in actul normativ, este acela de a porni de la pretul de constructie, din care sa scadem amortizarea acestui apartament, inclusiv chiriile platite in perioada scursa, (pret - n.r.) pe care il ponderam cu un indice al localitatii", a spus Cseke Attila.