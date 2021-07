Cat costa renovarea unui apartament de doua camere din Bucuresti, cu o suprafata de 50 de metri patrati

Este tot mai greu sa gasesti personal specializat, in contextul in care multi meseriasi au ales sa lucreze in strainatate, unde sunt mai bine platiti.Ca atare, oamenii cauta mesteri pe grupuri, pe retelele de socializare si vor sa afle preturi estimative.Un tanar anunta ca urmeaza sa renoveze un apartament mic din Bucuresti si intreaba pe grupul "Constructori si meseriasi in constructii", de pe Facebook , de cati bani are nevoie pentru manopera:"Intentionez sa cumpar un apartament cu doua camere (50mp) in Bucuresti care va trebui renovat integral (inclusiv decopertat finisajele vechi, refacut instalatiile, schimbat usile). Vreau sa refac cu finisaje medii. Cam la ce pret total estimativ sa ma astept pentru renovare? Cat ar costa manopera?"In ciuda faptului ca barbatul precizeaza ca vrea finisaje medii, multe dintre preturile vehiculate de potentialii meseriasi sau de cei care tocmai au terminat lucrari similare sunt 5000 si 20.000 de euro:"Undeva 25.000 lei manopera""5000 de euro"Cineva face un calcul mai detaliat:"Depinde de pretentii. Decopertat, tras glet 2 maini plus slefuit cel putin 70mp fara vinarom. Ghesie decopertat, pus gresie, faianta cel putin 50mp.Sacii de moloz 6-7 sacul la urban.Carat materiale, gunoiElectrica cel putin 100 ron locul de lampa, tabloul etc.Sanitara la baie curatat, instalatie noua la gata cel putin 1500 ronAsa adunate doar manopera ajunge la 10.000 ron cel putin.Acum depinde de oras, de meseriasi.""Cam 6000Euro manopera""Pret intre 3500 - 4000 euro"Unele comentarii sunt descurajante:"Eu tocmai am trecut prin treaba asta ca si proprietar. Decopertare + carat gunoi 4000 ron. Am decopertat absolut tot pana la beton.Electrica cu 11 circuite, 20 de prize lumini si ventilator, 4000 ron.Refacerea totala cu glet, gresie, faianta, vinarom,obiecte sanitare etc 17500 ron.20.000 de euro."Cineva precizeaza ca niste meseriasi buni te costa: "O echipa serioasa care sa faca treaba de calitate... va trebui sa va ceara de la 12 mii Eurouro in sus (mana de lucru)".Pe unii ii apuca rasul in fata unor sume atat de mari: "Omul il are in proprietate, nu vrea sa-l cumpere."Iar altii sunt de parere ca preturile mici pot fi paguboase, in realitate: "Stai linistit ca sunt si ieftinisti ... si pe urma mai plateste o data...."