Preturile aurului ating niveluri record, pe fondul pandemiei de coronavirus si al tensiunilor comerciale dintre SUA si China

Aurul spot a fost cotat in crestere cu peste 2%, la circa 1.941,11 dolari uncia, dupa ce in timpul tranzactiilor a atins 1.943,9275 dolari uncia. Aceste niveluri au eclipsat nivelul record precedent, atins in septembrie 2011.Contractele futures pentru aur au avansat la randul lor cu 2%, la 1.938,70 dolari uncia.In timp ce consideram ca aurul va continua sa fie sustinut de amplificarea tensiunilor geopolitice, in opinia noastra principalul factor care determina cresterea pretului aurului este corelatia negativa intre dobanzile reale si dolar. Consideram ca acesti trei factori, in combinatie cu cresterea limitata a ofertei, in in timp ce companiile de minerit continua sa mentina cheltuielile de capital la un nivel scazut, vor determina cresterea preturilor aurului", declarat luni directorul pentru investitii al UBS , Mark Haefele.Intr-o nota adresata clienilor, un analist al Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, a spus ca scaderea randamentelor titlurilor de Trezorerie americane pe termen de 10 ani este un factor important de influenta, intre alti factori, cum ar fi slabiciunea dolarului si cererea pentru plasamente sigure.Randamentul pentru titlurile de Trezorerie pe termen de 10 ani din SUA era luni de 0,5856%. Raportat la un cos de valute, dolarul american a fost cotat la 93,906. Cresterea preturilor aurului are loc si in contextul amplificarii tensiunilor intre Washington si Beijing. China a ordonat vineri inchiderea consulatului american din Chengdu, dupa inchiderea de catre SUA a consulatului din Houston.Intre timp, numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca la nivel mondial. Peste 16 milioane de oameni la nivel global au fost infectati cu coronavirus, iar circa un sfert dintre acestia sunt in Statele Unite, potrivit datelor furnizate de Johns Hopkins University.