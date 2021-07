Cât a ajuns metrul pătrat construit în principalele orașe din România. Majorări semnificative la jumătatea lui 2021

Cumpărătorii au înțeles că această alegere este una pe termen lung și că un apartament este mai mult decât un spatiu de locuit, este și cea mai bună metodă de păstrare sau creștere a banilor investiți.Oamenii, constrânși de situația din ultimul an, au fost nevoiți să-și transforme locuința în spațiu de lucru sau sală de școală pentru copii, fără a renunța la un loc unde să-și petreacă și timpul liber.“Ca tendință generală, oamenii caută apartamente mai luminoase, mai spațioase, cu balcoane mari sau cu grădini, caută spații libere și deschise, doresc mai multă verdeață. Majoritatea cumpărătorilor au căutat să facă un upgrade al spațiului de locuit în această perioadă, de la garsonieră la două camere sau de la două la trei camere”, a declarat Liviu Lepădatu, directorul general Atria Urban Resort.Așadar, cumpărători există iar prețurile solicitate de către vânzătorii de locuințe au consemnat cel mai mare avans de la declanșarea epidemiei încoace, arată cel mai recent raport de piață realizat de Imobiliare.ro, utilizând platforma specializată Analize Imobiliare.Așa încât, pe fondul diminuării restricțiilor impuse ca reacție la virusul SARS CoV-2, piața rezidențială autohtonă și-a continuat trendul ascendent, în al doilea trimestru din 2021.În al doilea trimestru al anului 2021, cele mai tranzacționate apartamente rămân cele cu două camere, de aproximativ 50-60 de metri pătrați utili, dar există solicitări și pentru structuri cu suprafețe mai mari, de 80-100 de metri pătrați.“Apartamentele cu trei camere reprezintă prima opțiune pentru familiile cu copii. O tendință identificată, în ultimul an, a fost dorința clienților de a avea la îndemână, în cartier, cât mai multe facilități și servicii, precum magazine, cabinete medicale sau farmacii ce vor deservi comunitatea. Proiectele de dimensiuni medii și mari integrează și o zonă dedicată spațiilor comerciale”, a declarat directorul general Qualis Properties SA, Dragoș Țigău.Astfel, în perioada aprilie-iunie, valorile de listare ale proprietăților rezidențiale din România (apartamente, dar și case) arata un avans trimestrial de 3,1%, comparativ cu +2,2% în T1 2021, +1,9% în T4 2020 și, respectiv, +0,3% în T3 2020. Marja de creștere consemnată trimestrul trecut este specifică, totuși, unor condiții normale de piață. Un avans similar a mai fost consemnat, spre exemplu, în trimestrul al treilea din 2019.În ceea ce privește diferența anuală de preț, un alt indicator important pentru evoluția pieței rezidențiale, aceasta a ajuns, în al doilea trimestru al anului în curs, la o valoare de +7,6%, ceea ce marchează un avans de 4,6% puncte procentuale față de cele trei luni anterioare, când se situa la +3%. De menționat este însă că în primele trei luni din 2021 era atinsă cea mai mică valoare a acestui indicator din ultimii șase ani, mai semnalează imobiliare.ro.În conformitate cu tendința ascendentă a prețurilor proprietăților rezidențiale observată la nivel național, toate cele 11 mari orașe (cu peste 200.000 de locuitori) au înregistrat, în al doilea trimestru din 2021, majorări ale sumei medii solicitate la vânzarea unui apartament, mai releva datele raportului imobiliare.ro.Mai exact, cel mai semnificativ avans trimestrial a fost consemnat de Craiova (+4,8%), Brașov (+4,7%, până la 1.320 de euro pe metru pătrat) și de București (+4%, până la 1.540 de euro pe metru pătrat).Clasamentul arată astfel:1. Craiova (+4,8%);2. Brașov (+4,7%, până la 1.320 de euro pe metru pătrat);3. București (+4%, până la 1.540 de euro pe metru pătrat);4. Constanța (+3,3%, până la 1.320 de euro pe metru pătrat);5. Cluj-Napoca (+2,2%, până la 1.890 de euro pe metru pătrat util);6. Iași (+1,9%, până la 1.110 de euro pe metru pătrat);7. Timișoara (+1,6%, până la 1.310 euro pe metru pătrat);8. Ploiești (+1,5%, până la 980 de euro pe metru pătrat);9. Brăila (+1,5%, până la 900 de euro pe metru pătrat);10. Oradea (+1,4%, până la 1.100 de euro pe metru pătrat);11. Galațiul (+1,2%, până la 1.010 euro pe metru pătrat).De remarcat este faptul că Bucureștiul înregistra, în cele trei luni anterioare, cel mai mic avans, anume +0,4%.Pe fondul relaxării restricțiilor privitoare la Covid-19, cererea pentru proprietăți rezidențiale (apartamente și case disponibile spre vânzare) s-a situat, trimestrul trecut, la un nivel mai ridicat comparativ cu perioada similară din 2020, când avea loc trecerea de la starea de urgență la cea de alertă. Astfel, aproximativ 151.000 de potențiali cumpărători au căutat, pe Imobiliare.ro, locuințe în cele mai mari șase centre regionale ale țării. Această cifră relevă un avans de 12% față de al doilea trimestru al anului anterior.Raportat la ultimele 12 luni, interesul pentru achiziția de proprietăți rezidențiale s-a înscris, în cinci din cele șase mari centre regionale, pe o traiectorie ascendentă – excepția de la regulă fiind reprezentată de Constanța, unde cererea s-a diminuat cu 4%, în ultimul an. Evoluții pozitive au avut loc în București (+12%), Timișoara (+20%), Brașov (+9%), Cluj-Napoca (+29%) și, respectiv, Iași (+12%).Datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că în al doilea trimestru al anului în curs au fost vândute aproximativ 158.000 de imobile la nivel național, în creștere cu circa 49% față de perioada similară a anului anterior, când erau tranzacționate 106.000 de proprietăți. De remarcat este faptul că pe segmentul unităților individuale a avut loc un avans de peste 100%, de la circa 19.000 de imobile vândute, la circa 43.000.Comparativ cu trimestrul precedent, oferta totală de apartamente și case construite înainte de anul 2000 disponibile spre vânzare în cele șase mari centre regionale ale țării a fost, în T2 2021, cu aproximativ 13% mai ridicată – aceasta s-a cifrat, mai exact, la 17.780 de oferte, comparativ cu 15.750 în cele trei luni anterioare.În contextul situației din domeniul sanitar, însă, raportat la perioada similară a anului anterior poate fi observată o diferență, pozitivă, mai semnificativă, respectiv 24,6%. Pe parcursul ultimelor 12 luni, toate cele șase mari orașe analizate au consemnat majorări ale ofertei rezidențiale de pe piață, marjele de creștere fiind, în majoritatea cazurilor, de două cifre.Astfel, cel mai mare avans, în cuantum de circa 34%, a avut loc în București, capitala țării fiind urmată de Timișoara (un avans de 31,6%), Brașov (+13,3%), Constanța (+11,9%), Iași (+11,9%) și, respectiv, Cluj-Napoca (+7%).