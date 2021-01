Previziunile economistilor pentru 2021. Ce se va intampla cu taxele si ce va domina financiar inceputul de an

Incertitudinea de la nivel mondial se rasfrange si asupra noastra

2021, un an incert

Prognoza este mai optimista

Potrivit economistilor chestionati de Ziare.com, la noi prima parte a anului 2021 va fi dominata de incertitudine, lucru care va trage si mai mult in jos deficitul comercial si datoria publica ce continua sa creasca."Pentru 2021, trebuie luate masuri pentru reducerea deficitului fiscal. Noi, romanii, avem una dintre cele mai taxate munci din Uniunea Europeana si nu cred ca pe munca se vor mai pune taxe. Ar merge impuse taxe mai mari pe celalalte segmente, unde acum sunt taxe destul de mici, iar aici ma refer la proprietati si capital. Munca este cea mai taxata pentru ca este cel mai simplu de colectat", ne-a declarat Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania.Expertul vede mai degraba o echilibrare a factorilor de taxare de productie . De asemenea, s-ar putea lucra pe reducerea cheltuielilor aparatului public."Aici s-ar putea face economii, dar si la imbunatatirea colectarii prin informatizarea ANAF, insa acest lucru va dura ani buni. De asemenea nu cred ca se vor face concedieri colective, dar se va merge pe reducere graduala a sectorului bugetar, adica atunci cand va iesi cineva sa nu mai intre alta persoana. Iar la bonusuri nu se poate umbla daca acestea au fost incluse in contractul colectiv de munca. Insa se poate renunta la viitoare majorari salariale ", mai spune Codirlasu.Pe de alta partea, profesorul in economie Mircea Cosea spune ca incertitudinile de la nivel mondial, dar mai ales cele regionale, se rasfrang si asupra tarii noastre."China este o forta care nu a suferit foarte mult de pe urma razboiului comercial cu SUA. Se cam incalzesc lucrurile in Iran si Israel. Nu mai vorbesc de zona apropiata noua, Turcia si Grecia, Belarus si Ucraina si alte astfel de state. Deci este peste tot este incertitudine, or aceasta incertitudine duce la un comportament economic foarte diferit", afirma Cosea.Pe de o parte, oamenii cheltuiesc foarte mult pentru ca nu stiu ce-i asteapta in ziua de maine, pe de alta parte, nu cheltuiesc pe ceea ce trebuie."Adica exista o foarte mare atractie, chiar la nivel mondial, dar la noi in primul rand, pentru bunuri de folosinta indelungata care nu sunt atat de necesare. Aici vorbesc despre automobile. Aceasta este o investitie care ar trebui sa mai astepte pentru ca nu este necesara si totusi se face. Peste bula imobiliara, impredictibilitatea economica, de teama de ce se va intampla in ziua de maine, vine si lupta interna politica foarte lipsita de obiective mari", a mai afirmat economistul.Specialistul spune ca ar vrea sa se insele cu privire la viitorul apropiat al economiei Romaniei, dar deocamdata nu vede elemente care sa-i schimbe parerea.De asemenea, bancherul Emil Bituleanu, CEO Libra Internet Bank se asteapta ca Romania sa aiba in prima jumatate de an o scadere de 5% si apoi in a doua parte a anului sa recupereze circa 4 procente, adica sa se anuleze oarecum evolutia din prima parte a anului.Mai mult, conteaza si cum vom gestiona banii europeni care ne vin prin Programul National de Relansare si Rezilienta."Cele 30 de miliarde de euro care urmeaza sa vina prin Planul National de Relansare si Rezilienta sunt un test de maturitate pentru Romania. Pentru noi este o suma foarte mare, pentru ca nu am mai gestionat sume de aceasta marime. Sigur ca sunt esalonate pe mai multi ani, dar este o suma importanta pentru Romania, suma cu care am putea sa facem multe lucruri interesante. Este un test de maturitate si de inteligenta pentru Romania, mai ales daca stim sa gestionam asa cum se cuvine acest program", a declarat CEO Libra Internet Bank, Emil Bituleanu, invitat, in decembrie 2020, la emisiunea "Dialogurile Ziare.com".Oficialii de la Prognoza erau, recent, ceva mai optimisti cu privire la evolutia economiei locale in 2021."Comisia de Prognoza la inceputul lunii noiembrie a facut o proiectie pe principalii indicatori macroeconomici si ei vor fi ajustati pentru ca sunt niste semne de intrebare acum spre sfarsit de an si ca urmare a unor influente externe si aici ne-a dat de gandit un pic ce se intampla in Germania. Adica noi am proiectat un PIB pentru la anul de 4,5, care sigur este optimist si ne-am gandit ca este optimist. Nu va ascund lucrul acesta. Este optimist", a spus Valentin Ionescu, seful CNSP.In termeni nominali sigur ca poti sa ajungi cum este acum estimat la 8%, dar deflatorul mi se pare cam mare, de 4%."Deci, in 2021 este posibil sa ajungem la o crestere de 4,1 - 4,2%. Este posibil. Dar asta ce inseamna? Asta inseamna ca probabil relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II", a mai spus Valentin Ionescu.